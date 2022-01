Nanoleaf dit au revoir aux Light Panels

pour toujours

très très très très très longtemps

la technologie progresse toujours et nous voulons être en mesure d'offrir le meilleur à nos clients, mais comme les Light Panels sont basés sur une technologie plus ancienne (créée avant Thread), ils ne pourront pas prendre en charge Thread

(avec un clin d'œil mettant en scène le célèbre I Will Always Love You d'une certaine Whitney Houston), ces panneaux LED triangulaires s'illuminant de différentes couleurs et compatibles HomeKit. Nanoleaf en profite pour préciser que si les panneaux ne seront plus vendus sur le site officiel (du stock pourra se dénicher via les vendeurs tiers), le support logiciel sera assuré(ou pouren tout cas) et des mises à jour du firmware nécessaires délivrées via l'application dédiée.De nouvelles fonctionnalités ne seront plus ajoutées mais. La firme ayant mis à jour de nombreux modèles pour fonctionner avec Thread précise que. Les utilisateurs des Light Panels qui auront besoin de pièces détachées pourront également s'en procurer jusqu'à fin 2023.