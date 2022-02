Et si le casque ARVR d'Apple s'appuyait sur Shareplay et les Memojis ?

J'imagine une version de réalité virtuelle de FaceTime où il serait possible d’être dans une salle de conférence avec des dizaines d’autres personnes. Mais vous verriez des versions 3D (en style Memojis) à la place de leurs visages. Je pense que le casque sera en mesure de déterminer les expressions faciales d'une personne en temps réel, ce qui rendra l'expérience des plus réalistes. A mon avis, SharePlay devrait jouer un grand rôle dans realityOS, permettant à plusieurs porteurs de casques de découvrir la musique, les films et les jeux ensemble.

Pour lui, lesmais aussi(apparu avec iOS 15.1) pourraient être au cœur de celle-ci.Le journaliste -qui est souvent bien au fait des dessous et des desseins de Cupertino -, rappelle que le casque devrait se concentrer sur. Il utiliserait un, qui bénéficierait en interne du nom d’(le chêne). Cette semaine , de nouvelles références à realityOS auraient d'ailleurs été découvertes dans le code open source et certains fichiers logs lors de l'envoi des applications sur l' App Store , confirmantD'après lui, ce casque -ultra premium et des plus onéreux- devrait bénéficier de deux processeurs, de quinze modules optiques, de deux micro-écrans LED 4K, du Wi-Fi 6E, ainsi que de son propre App Store . Pour le reste, il évoque également le dossier, dont il doute unéventuel par Apple . Ou encore la grosse nouvelle de la semaine :de l' iPhone en tant que terminal de paiement.