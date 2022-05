La caméra 2K motorisée/hub compatible HomeKit d'Aqara à 89€ (-30€), son meilleur prix

oreilles de chat

L'écosystème Aqara (dont vous pouvez retrouver notre test ici ) comprend depuis peu cette nouvelle caméra faisant également office de hub (il sera donc possible de connecter d'autres accessoires Aqara, comme les capteurs d'ouvrant ou les détecteurs de mouvements qui apparaitront alors au sein de Maison)., une reconnaissance des visages (avec notifications pour les individus reconnus ou non)/gestes (permettant de déclencher des actions)/animaux effectuée en local grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique, l'audio bi-directionnel, un contrôleur infrarouge intégré, un port USB-C, ainsi qu'une compatibilité Wi-Fi bi-bande 2,4 et 5 GHz.Il sera envisageable d'obturer l'objectif automatiquement ou manuellement (la caméra affichant alors un visage endormi, dévoilant également un slot pour une carte MicroSD permettant de stocker les vidéos), et d'installer les(une capuche en silicone) optionnelles livrées dans la boîte. La G3 est un hub Zigbee 3.0 avec la possibilité de connecter 128 appareils permettant également l'intégration des appareils connectés compatibles aux écosystèmes HomeKit, Alexa, Assistant Google et IFTTT. La caméra prend en charge HomeKit Secure Video, mais il faudra alors se contenter d'enregistrements en 1080p et il ne sera pas possible d'accéder aux commandes de panoramique et d'inclinaison depuis l'interface d'Apple(coupon)