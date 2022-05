Le casque ARVR d’Apple serait trop cher pour être un succès commercial

très proche

Aujourd'hui,semble un peu moins inspiré pour sadominicale.: les retards d'expédition des produits, l'émergence du syndicalisme dans les Apple Store , les retours contrariés des salariés à l'Apple Park (avec un énième report du plan hybride) et la remontée du Covid19 (avec le durcissement des mesures sanitaires). Mais il revient aussi sur la nouvelle intéressante de la semaine :Après des mois (années ?) de rumeurs, le futur produit d'Apple serait enfin en approche.Cette présentation en bonne et due forme indiquerait que let qu'il-dès la fin de l'année, voire début 2023.Dans son petit jeu de questions-réponses, il s'interroge sur l'accueil de ce produit.Cependant, il a confiance en l'avenir : à mesure que les coûts baisseront, le produit pourrait alors se transformer en best-seller.