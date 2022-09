Ring va se lancer sur le marché des interphones connectés

nous inventons constamment à partir des retours de nos utilisateurs et en Europe, une de leurs demandes les plus fréquentes concerne les options de sécurité simples et accessibles pour les personnes vivant en appartement », explique Jamie Siminoff, fondateur et inventeur de Ring. « Nous avons réinventé la sécurité domestique facile à installer soi-même avec des appareils comme Ring Alarm et Indoor Cam, et Ring Intercom est la suite logique de nos efforts pour rendre les quartiers plus sûrs pour tout le monde, quel que soit leur type d’habitation

la plupart des systèmes d'interphone audio

un système d'interphone conçu pour permettre aux personnes vivant en appartement d'avoir la possibilité de répondre à leurs visiteurs et de déverrouiller l'entrée de l’immeuble, tout cela depuis le boitier installé à domicile ou via l’application Ring sur leur smartphone en déplacement. Selon le constructeur,Ring annonce une installation facile et rapide ainsi qu'une compatibilité avecet indique que l'appareil fonctionnera sur batterie (sans indiquer l'autonomie). Il sera également possible d'autoriser automatiquement une livraison Amazon et d'attribuer des clés virtuelles à des visiteurs réguliers, comme des membres de la famille.