L'Echo Show 5 à 34€ (-36%), son meilleur prix, Echo Show 8 à 74€

arrêt microphone/caméra

Au menu de ces secondes générations,(le même que celui équipant les Echo Show 10 motorisés ) avec un champ de vision de 110 degrés et la capacité de cadrage automatique pour garder les sujets centrés.L'Echo Show 5 voit sa caméra passer à 2 mégapixels (contre 1 auparavant) et propose une nouvelle robe bleue.et disposent également d'un boutonlié au cache-caméra physique intégré.. Le petit modèle se décline en blanc, noir ou bleu, et la version 8 pouces en blanc et en noir.