Les nouvelles Echo Dot Gen5 et l'Echo Studio blanche sont disponibles

Echo Dot Gen5

deux fois plus de basses

Améliorations et nouvelle robe pour l'Echo Studio

une nouvelle technologie du traitement du son spatial et à l’extension de sa plage de fréquences

Débutons avec la famille Echo qui s'agrandit et. Au menu des nouveautés, un système audio amélioré pour offrir une restitution de meilleure qualité (ce sera bienvenu, ce n'était pas le point fort de ces petites enceintes) avecselon le constructeur. Les nouvelles Echo Dot embarquent un capteur de température, ce qui permettra de mettre en place des scénarios domotiques basés sur la température, un accéléromètre pour de nouvelles interactions grâce aux gestes, et le modèle avec horloge améliore son affichage LED qui affiche désormais des informations supplémentaires (météo, titre de la chanson en cours de lecture).Amazon a également évoqué(et les Echo Gen4 via une mise à jour à venir). Si cela semble une très bonne idée (il faudra voir les débits proposés en conditions réelles), Amazon n'a pas précisé si cette fonctionnalité sera disponible dès la mise en service sur notre territoire.grâce à. La firme en profite pour introduire un nouveau coloris blanc qui lui va plutôt bien.