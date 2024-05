Ring présente sa première caméra motorisée !

Ring Pan-Tilt Indoor Cam

La Pan-Tilt Indoor Cam permet aux clients de voir sous tous les angles, même lorsqu'ils sont loin. À l’aide de l’application Ring, les clients peuvent contrôler la base motorisée intégrée de la Pan-Tilt Indoor Cam pour incliner la caméra vers le haut ou vers le bas ou effectuer un panoramique de gauche à droite. La caméra intérieure Pan-Tilt offre une vidéo HD complète et claire et une vision nocturne couleur avec une couverture panoramique étendue (360°) et une couverture d'inclinaison verticale (169°).



La caméra intérieure Pan-Tilt est idéale pour tout le monde, des propriétaires d'animaux qui souhaitent faire un panoramique dans le salon pour surveiller leur animal, aux propriétaires de petites entreprises qui souhaitent couvrir plusieurs angles et portes avec une seule caméra.

Disponible aux US, bientôt chez nous ?

bientôt commercialisées

L'épais catalogue de Ring vient donc de s'étoffer avecLa Ring Pan-Tilt Indoor Cam permet de profiter d'enregistrement en 1080p, de l'audio bidirectionnel grâce à un microphone et un haut-parleur qui sera également mis à profit pour le mode Sirène, et de la détection de mouvement. Ce modèle se distingue grâce à. Selon le communiqué officiel ;. La caméra sera également déclinée en trois autres couleurs, gris, rose et blanc cassé, qui seront. Habituellement, la gamme Ring est rapidement proposée sur Amazon en France, ce qui devrait également être le cas pour cette nouveauté.