Une caméra compacte pour l'intérieur et l'extérieur chez Blink avec la Mini 2 !

Blink Mini 2

Nous sommes ravis de présenter à de nouveaux utilisateurs dans le monde entier la gamme d'appareils faciles à utiliser de Blink, en particulier la nouvelle Mini 2. La Mini 2 a été repensée dans son intégralité, en conservant les fonctionnalités de base que nos utilisateurs connaissent et apprécient, tout en ajoutant encore plus d'utilité grâce à des fonctions telles que la vision nocturne en couleur et la détection de personnes, le tout à un prix abordable.

La Blink Mini 2 avec l'adaptateur secteur pour l'extérieur

Pour l'intérieur et l'extérieur (via une option)

La toute nouvelle caméra de Blink est dotée de notifications intelligentes basées sur la vision par ordinateur, notamment pour la détection de personnes, d'un projecteur LED intégré avec vision nocturne en couleur, d'un champ de vision plus large et d'une qualité d'image améliorée, le tout dans un nouveau design compact.



Blink Mini 2 est proposée à partir de 39,99 € pour une utilisation en intérieur uniquement, et 49,98 € pour une utilisation en extérieur lorsqu'elle est associée à l’adaptateur secteur résistant aux intempéries de Blink.

Comme sa devancière , la Blink MIni 2 a été conçue pour profiter rapidement et simplement d'une caméra de sécurité compacte en quelques minutes via l'application dédiée Blink Home Monitor., de la compatibilité avec Alexa, de la vision nocturne en couleur grâce à un éclairage intégré (contrairement à la Blink mIni de première gérnation qui en était dépourvue),, et permettra de communiquer avec les interlocuteurs. Les notifications sont également de la partie, avec des zones de détection personnalisables. Selon Liz Hamren, CEO de Blink :Il sera possible d'installer cette nouvelle génération en intérieur (comme la première mouture),et disponible en option (10 euros)., dont la détection de personnes ou encore l'enregistrement vidéo dans le cloud avec jusqu'à 60 jours d'historique,. Si vous ne comptez pas payer d'abonnement, il faudra donc vous tourner vers d'autres produits, dont ceux d'Aqara, Eufy ou encore Netatmo.