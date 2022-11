Aqara présente son distributeur de croquettes connecté

en train de se goinfrer

Le spécialiste chinois de la maison connectée. L'appareil doté d'une gamelle et d'un réservoir de quatre litres (il ne faudra pas avoir un dogue allemand) se connecte à un des hubs Zigbee 3.0 de la marque (M2/ M1S/ E1/M1S Gen2/G2H Pro/ G2H/G3) et permet d'automatiser la distribution de croquettes (il sera également possible de délivrer la nourriture en se servant de l'App comme d'une télécommande), d'obtenir des statistiques sur les repas, de diffuser des messages enregistrés à l'avance (par exemple pour appeler l'animal avant la distribution), et de créer des scénarios automatisés (tourner la caméra hub G3 vers la gamelle au moment de la distribution afin d'admirer votre animal). L'appareil, compatible les assistants virtuels, est alimenté via un adaptateur secteur, mais pourra également continuer de fonctionner sur piles en cas de coupure de courant (pas de régime forcé pour Mirza).