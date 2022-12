Froid ? Installez le Thermostat Connecté et Intelligent tado et réalisez des économies

Thermostat Intelligent V3+

Thermostat intelligent V3+ et deux têtes

Gagnez un Thermostat Connecté et Intelligent tado

La rédaction vous conseille : Concours Mac4Ever/tado : derniers jours pour gagner un Thermostat Connecté et Intelligent !

Le Thermostat Connecté et Intelligent tado, de n’importe où avec votre iPhone ou votre Mac. La promesse est d'allier confort et économies d'énergie, le tout dans une, tant au niveau du hardware que du software. L'installation reste très simple et il est doncdans le contexte actuel.Le kit de démarrage comprend le Thermostat Connecté et intelligent V3+. Ce dernier existe en version filaire ou non-filaire. Une Black Edition vient également de sortir. Il est disponible au prix de, soit -41%. :Vous pouvez également opter pour le thermostat avec deux têtes thermostatiques pour aller plus loin dans l'intégration et pouvoir piloter indépendamment certains de vos chauffages.Cette offre est également en promotion à, soit -34% :Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, un concours est en place pour gagner un Thermostat Connecté et Intelligent tado. Il ne reste plus que quelques jours pour participer. Dépêchez-vous !