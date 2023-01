La serrure compatible HomeKit Nuki Smart Lock 3.0 soldée à 139€ (-30€)

La serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 compatible HomeKit à 139€

Des accessoires et une App dédiée

(vous pouvez vérifier si c'est le cas de votre modèle ici ),(quelques millimètres sont nécessaires). Un cylindre débrayable sera préférable puisqu'il permettra de déverrouiller la porte depuis l'extérieur de manière traditionnelle alors qu'une clé est déjà insérée côté intérieur (le système Nuki est un système faisant tourner votre clé depuis l'intérieur grâce à un moteur), offrant ainsi une sécurité supplémentaire en cas de problème avec la serrure connectée.La firme commercialise également un capteur de porte externe à 39 euros permettant de savoir, à distance, si cette dernière est ouverte ou fermée, ainsi que le Nuki Fob pour ouvrir les portes en Bluetooth sans smartphone, ou encore(ou via un lecteur d'empreinte digitale avec la version 2.0). En fonction des besoins, il est possible d’étendre les possibilités de la Nuki Smart Lock 3.0, par exemple en la connectant à Internet en Wi-Fi via le Nuki Bridge compris dans le pack Combo 3.0 pour un accès à distance. L'application est complète et permettra de permet de créer et de partager des clés numériques et de leur attribuer une période de validité (par exemple, pour un accès temporaire).