Le kit de sécurité Reolink 4K PoE avec NVR 2To à 492€ (-63€), son meilleur prix

Le kit PoE NVR 2 To + 4 caméras 4K à 492€

Le boitier NVR embarquant le ou les disques durs

Les possibilités sont vraiment étendues et il sera possible de piocher dans l'épais catalogue afin de répondre au mieux aux différentes situations avec des modèles 1080p, 2K ou 4K, parfois motorisés, conçus pour l'extérieur ou l' intérieur, sur batterie, sur secteur, alimentés via PoE, Wi-Fi, avec ou sans zoom, avec ou sans éclairage intégré, et même avec deux optiques pour une vision panoramique avec la Duo 2 (Wi-Fi ou non).Reolink se distingue de ses concurrents et se rapproche des solutions professionnelles plus coûteuses avec la possibilité d'opter pour des boitiers NVR(un disque de 2 To est installé sur les 2 emplacements SATA de ce kit en promotion)(dans la limite du stockage, les enregistrements les plus anciens seront effacés une fois le disque plein au profit des nouveaux). Les boitiers NVR Reolink permettent également d'alimenter les caméras compatibles en PoE à l'aide d'un simple câble Ethernet (jusqu'à 100m), et de consulter l'interface et les enregistrements en branchant un écran (ports VGA et HDMI) et un ensemble clavier/souris (la souris est fournie dans la boite). Attention, l. Reolink propose une application avec vues multiples pour macOS (l'application native Apple Silicon ne devrait pas tarder selon le constructeur) , Windows, iOS, iPadOS et Android.