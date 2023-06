Un réseau Wi-Fi faiblard à la maison ? Le pack de 3 routeurs Wi-Fi 6 Mesh Deco X60 à 314€ (-39€)

TP-Link Deco X60 Wi-Fi 6 Mesh

Un système simple et efficace

Le constructeur TP-Link permet d'étendre simplement la couverture Wi-Fi au sein d'un domicile avec les Deco X60,, dont les iPhone 11 et plus récents. Les Deco X60 sont compacts (un diamètre de 110 mm pour 114 mm de hauteur), offrent une couverture étendue ( jusqu'à 660 ㎡ selon le constructeur), et sont de plus compatibles avec l’ensemble des autres modèles Deco pour former un réseau maillé unique (votre appareil se connectera automatiquement à la borne la plus performante et vous n'aurez qu'un seul SSID, ou nom de réseau).Dans la boite, on trouve trois bornes identiques (ce n'est pas toujours le cas, il existe des packs avec un routeur principal et des satellites, avec des caractéristiques techniques différentes), ainsi que les alimentations nécessaires. Les Deco X60 (il s'agit ici de la nouvelle version, encore plus performante), que j'utilise actuellement avec bonheur et qui, sont compatibles avec Alexa, proposent une installation simplifiée via l'application dédiée, offrent des débits théoriques de 5400 Mb/s (4804 Mb/s sur 5 GHz, et 574 Mb/s sur 2,4 GHz) ainsi que la fonctionnalité HomeCare (antivirus et contrôle parental), le WPA3, et chaque routeur embarque un processeur Qualcomm Quad Core à 1 GHz, ainsi que deux ports Ethernet Gigabit.