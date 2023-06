La caméra motorisée 2K eufy compatible HomeKit à 42€ (-15%), parfaite pour partir tranquille

Caméra motorisée eufy 2K

HomeKit à gauche, App Eufy à droite

Compatible HomeKit et HomeKit Secure Video

L'Indoor Cam 2K d'eufy est une caméra filaire se connectant en Wi-Fi et proposant l(capable de différencier les humains des animaux), la vision nocturne, la possibilité de définir des zones pour la détection, un microphone et un petit haut-parleur afin d'échanger avec vos éventuels interlocuteurs (ou déclencher une alarme) et un stockage sur carte SD de 128 Go maximum (non fournie)(accessible en pivotant la sphère vers le haut sur ce modèle motorisé).(se bonifiant avec le temps et les mises à jour fréquentes). Cette installation sera nécessaire avant d'ajouter les périphériques à l'application Maison grâce à la compatibilité HomeKit (et HomeKit Secure Video). Les options sont nombreuses via l'App dédiée (détection de mouvement, zones de détection, réglages de qualité d'enregistrement et de diffusion, notifications, partage de l'appareil) et les caméras proposent certaines fonctions inédites comme la détection des pleurs d'un enfant, ou encore un enregistrement audio à diffuser automatiquement lorsqu'un animal de compagnie est détecté à un endroit précis (par exemple lorsqu'il grimpe se détendre sur le lit).Pour rappel, avec HomeKit Secure Video,(hors forfait de stockage iCloud), et avec une confidentialité des données garantie par Apple.. Si la qualité vidéo des caméras est réellement satisfaisante en passant par l'application Eufy,(comme le Pan & Tilt, l'enregistrement ramené à 1080p et les différentes détections qui seront prises en charge par l'IA d'Apple et non plus celle d'Eufy). Point important, les nouvelles caméras ne nécessitent pas la HomeBase, contrairement aux modèles de la gamme eufyCam.