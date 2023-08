Facilitez l'entretien de la piscine grâce au robot sans fil Seagull Pro d'Aiper (-150€)

Le robot nettoyeur sans fil Seagull Pro d'Aiper

Le Seagull Pro est le petit dernier du constructeur Aiper.. Le robot est livré dans une boîte contenant, en sus du Seagull Pro lui-même, une alimentation de 264,6W (29,4V/9A) pour la recharge ainsi qu'un petit crochet que l'on pourra placer au bout d'une perche (ou utiliser tel quel à la main) afin de récupérer l'appareil une fois sa tâche terminée. Notons queet non en plein milieu de la piscine.Le constructeur dote le Seagull Pro d'un moteur de 70W (200W en pic) offrant une aspiration de 492 litres par minute et indique que ce modèle est conçu pour traiter une surface atteignant 300㎡, de quoi traiter la majorité des piscines privées.Le Seagull Pro dispose. Les débris seront stockés dans un filtre simple d'accès (il faut relever le capot de la machine) et facile à nettoyer.Point important,et pourront donc être remplacés par l'utilisateur si le besoin s'en fait sentir.Le robot a été conçu pour nettoyer le sol, les murs et la ligne d'eau. Un gros bouton sur le dessus permet de choisir entre trois modes (le quatrième cran permet d'éteindre l'appareil).La navigation méthodique WavePath du Seagull ProLe robot empruntera un trajet en S pour le sol et en N pour les murs et la ligne d'eau.Après quelques jours avec ce robot et l'essai dans deux piscines aux caractéristiques différentes,quant à sa facilité d'utilisation et son efficacité., soit une remise de 150 euros sur le tarif officiel fixé à 899,99 euros.