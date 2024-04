La nouvelle serrure connectée compatible Matter de SwitchBot est disponible !

SwitchBot Lock Pro

Une version Pro plus haut de gamme

Les serrures connectées ont le vent en poupe, et il faut bien avouer que j'aurais bien du mal à m'en passer maintenant que j'y ai goûté.. Les constructeurs semblent vouloir surfer sur cet intérêt grandissant en proposant récemment de nouveaux modèles compatible Matter, comme Nuki dont vous pouvez consulter notre test complet de la Smart Lock Pro V4 , ou encore Aqara dont la prometteuse Smart Lock U200 sera même compatible HomeKey en sus de Matter.SwitchBot n'est pas en reste puisque la firme propose déjà au sein de son catalogue la Smart Lock compatible Matter via le Hub 2., et donc avec Maison d'Apple, Alexa, Google Home ou encore SmartThings de Samsung via la nouvelle version du Hub mini (pas encore disponible) ou le Hub 2.Cette version Pro se distingue avec un design revu et, un moteur plus puissant (qui vient faire tourner la clé côté intérieur), un système de fixation avec une plaque qui se visse sur le cylindre de la porte, et(cette dernière se scinde en deux modules permettant d'un charger un pendant que l'autre alimente la serrure, cette dernière pour donc rester alimentée et connectée, même pendant la charge).Comme souvent chez SwitchBot,, avec une ristourne de 20 euros pour célébrer le lancement via un coupon Amazon à cocher.