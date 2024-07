Amazon brade la gamme Ring pour les abonnés Prime (Jusqu'à -59%) !

Jusqu'à -50% sur la gamme Ring

Il est donc possible dès aujourd'huisur les sonnettes connectées, caméras de sécurité et pack d'alarme de la gamme Ring.Une nouvelle fournée de promotions réservées aux abonnés à la formule Prime sera proposée. Ces deux jours d'offres promotionnelles permettent chaque année aux abonnés Prime. Amazon propose dès aujourd'hui quelques offres intéressantes comme l'accès pendant 5 mois gratuits (au lieu d'1 mois habituellement) au catalogue complet d'Amazon Music Unlimited.Pour rappel, 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.