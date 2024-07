Grosses promos sur les derniers robots piscine Aiper pour le Prime Day !

Aiper Scuba S1

Aiper Scuba S1 Pro

Un nettoyage inédit de la ligne de flottaison

Aiper Surfer S1

Avoir une piscine devrait être source de plaisir, seulement son entretien peut devenir rapidement laborieux, coûteux et chronophage. Nous souhaitons que la piscine soit l'élément central de votre jardin, le transformant en une oasis personnelle et un espace de détente. C'est la raison pour laquelle nous avons investi considérablement dans la recherche et le développement afin de créer des produits de nettoyage de piscine qui intègrent la technologie à un design innovant, offrant ainsi des solutions de nettoyage faciles à utiliser et qui vous libèrent du temps. Aiper prend en charge les tâches laborieuses, vous permettant ainsi de consacrer davantage de temps à vous amuser avec vos amis et votre famille dans une piscine d'une limpidité absolue .

Le Scuba S1 a été conçu pour(soit une surface 45% plus importante que sur le Scuba E1),Il suffira de choisir parmi les 4 modes proposés, puis de laisser faire le robot en le déposant dans la piscine. En sus des modes Fonds, Parois et Automatique (lavage des parois et du fond), le mode Eco vous permettra de laisser votre robot dans la piscine pour un nettoyage de 45 minutes toutes les 48 heures pendant une semaine.Ce nouveau modèle dispose de, et de meilleures capacités de franchissement pour les éventuels obstacles, comme une bonde de fond un peu volumineuse. Le système de navigation WavePath 2.0 met à profit des capteurs d’accélération et d’inertie associés à un algorithme avancé afin d'être certain de traiter toute la surface de la piscine.Le Scuba S1 propose, le tout avec un moteurefficace, économe en énergie et très résistant grâce à l'absence de pièces en frottement.Le robot dispose d'suffisante pour traiter la plupart des piscines sur une seule charge (il faut environ 4 heures pour faire le plein). Enfin, le poids contenu de 7,6kg permet de le sortir aisément de l'eau une fois sa tâche accomplie.Si vous disposez d'une piscine allant jusqu'à 200m² ou que. Ce modèle se distingue en embarquant quatre moteurspermettant des performances de haut-vol, deux pour alimenter les deux chenilles en caoutchouc et deux pour les deux pompes d’aspiration et d’éjection.Le Scuba S1 Pro dispose également de deux brosses en caoutchouc, d'un système de double filtration avecpermettant de retenir efficacement les débris très fins et les micro-organismes comme les algues.Doté de quatre capteurs infrarouges, le Scuba S1 Pro sera capable, quelles que soient les conditions. Le robot dispose également d'une fonction inédite permettant deEn sus des fonctions et automatismes proposés sur le Scuba S1,, permettant de vérifier le niveau de la batterie et l'historique des nettoyages.En sus de son catalogue de robots sans fil capables de nettoyer le fond et les bords de la piscine, Aiper propose(dont les innombrables feuilles si votre piscine est dans un jardin arboré, insectes, cheveux et autres débris). Le Surfer S1 se déplace à la surface de l'eau, contrôlé depuis votre smartphone via une application disponible sur iOS et Android. Selon Richard Wang, PDG et fondateur d'Aiper :. Le Surfer S1 est équipé en sus de colonnes anti-échouage qui l'empêchent de rester coincé, ainsi que de deux capteurs à ultrasons qui détectent non seulement les obstacles, mais évitent également de heurter les parois de la piscine.le nettoyage automatique, pendant lequel le robot nettoie de manière autonome, ou le nettoyage à distance, qui permet de piloter manuellement l'appareil afin de le dirigé vers les débris à récolter.Le mode télécommandé permet également de ramener simplement le robot vers le bord de la piscine pour(200μm)