Avec le Roomba Combo 10 Max, iRobot vise le haut de gamme

iRobot Roomba Combo 10 Max + base AutoWash

Compatible Matter

Avec le Roomba Combo 10 Max, iRobot met à profit plus de 20 ans d'innovation et d'expertise en matière de nettoyage des sols pour proposer à ses clients son robot le plus puissant, le plus intelligent et le plus autonome à ce jour. En combinant des innovations uniques et reconnues comme la serpillière auto-rétractable, le système de nettoyage à 4 niveaux, les deux brosses multi-surfaces et détection fiable des objets avec la nouvelle station AutoWash, le Roomba Combo 10 Max offre aux clients notre solution la plus complète pour aspirer et nettoyer en profondeur plusieurs surfaces de manière efficace. Avec l'ajout de la technologie Enhanced Dirt Detect et la future compatibilité avec Matter, le Roomba Combo 10 Max est également notre robot le plus intelligent et permettra aux clients de l'intégrer plus facilement dans un écosystème de maison connectée.

un nettoyage deux fois plus profond

L'avis de Mac4Ever

Avec son nouveau Roomba Combo 10 Max, iRobot se relance dans la course sur le haut de gamme avec un appareil pensé pour être le plus autonome possible et réduire la maintenance nécessaire pour l'utilisateur. Comme certains modèles proposés depuis quelques années maintenant par la concurrence, le Roomba Combo 10 Max s'appuie sur une station AutoWash qui sera capable deLe nouveau venu sera compatible Matter (au quatrième trimestre 2024 via une mise à jour), et dispose de la technologie Enhanced Dirt Detect afin. Le Roomba Combo 10 Max se distingue en. Si le robot détecte un sol dur, il sera alors capable d'aspirer et de nettoyer en un seul passage. Selon Barry Schliesmann, Chief Product Officer chez iRobot :Le constructeur annonce également(+100%), la possibilité de nettoyer automatiquement la serpillère après le passage dans une pièce particulière (comme la salle de bain),, la présencede deux brosses en caoutchouc qui s'adaptent aux différents types de sols et évitent l'enchevêtrement des poils d'animaux, la création d'une carte du domicile 7 fois plus rapidement que la génération précédente, la détection des obstacles et des éventuelles déjections de vos animaux de compagnie (le bien nommé système P.O.O.P) et le système SmartScrub permettant de passer la serpillière d'avant en arrière avec une pression constante etpour éliminer les salissures tenaces comme le café.Bref, ce nouveau modèle d'iRobot(ainsi que de nouveaux clients). Nous sommes donc impatients de pouvoir le mettre à l'épreuve et vérifier s'il sera capable de figurer en bonne place au sein de notre sélection des meilleurs modèles de 2024