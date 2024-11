Amazon brade le thermostat tado° X compatible Matter à moitié prix pour le Black Friday !

Tado X : une nouvelle gamme

• Le thermostat Intelligent X

• La tête Thermostatique Intelligente X

• La sonde de température sans fil X

• Le Bridge X, un routeur de bordure Thread

• L'optimiseur de pompe à chaleur X

Compatible Matter et Thread

Dans un contexte où les économies d'énergie sont primordiales, par conscience écologique mais également pour alléger les factures,Avec sa nouvelle gamme tado° X, la firme allemande fondée à Munich en 2011 s'appuie sur Matter et Thread ainsi que sur des produits encore plus simples à installer et utiliser afin d'améliorer son offre et de séduire davantage de clients, y compris ceux qui ne sont pas férus de technologie. Notons également que. Cela permet ainsi d'installer la sonde de température et les têtes thermostatiques et de les contrôler via Thread et le Bridge X, mais également, ce qui pourra s'avérer utile pour la gestion de grandes surfaces. La compatibilité Matter permet quant à elle au système de fonctionner avec Maison, Google Home et Alexa. Attention toutefois, le constructeur étant reparti d'une feuille vierge,