Le robot aspirateur Dreame haut de gamme en promo à -38% : profitez du prix le plus bas !

Dreame L50 Pro Ultra

Un modèle haut de gamme

Après avoir régné sur le segment milieu de gamme avec la série L, le constructeur Dreame s’attaque au segment Premium avec le L50 Pro Ultra, commercialisé depuis le 25 février 2025 . L’objectif ?(environ 1 299 €), avec en prime des innovations clés : LiDAR rétractable, station PowerDock multitâche, lavage intelligent…Esthétiquement proche du X50 Ultra,. Cette plateforme DToF/VersaLift permet une cartographie précise, tout en rétractant le LiDAR proéminent dans les coins exigus . Équipé de capteurs et d’algorithmes d'intelligence artificielle capables de détecter plus de 180 objets,Avec, ce robot se hisse haut dans la catégorie . La brosse HyperStream Detangling DuoBrush mélange de poils et de caoutchouc TPU, promet de capturer cheveux et poils jusqu’à 30 cm sans nœuds . Comme le confirme notre test en situation dans une famille dont plusieurs membres sont dotés de chevelures longues et denses (malheureusement, il ne s'agit pas de votre serviteur) ou d'un pelage qui se renouvelle beaucoup trop rapidement,— seuils, tapis épais — via de nouvelles roues en étoile de Ninja. Moins efficace que les pattes du X50 Ultra (6 cm, mais ce dernier nécessite d'être branché à une arrivée et une évacuation d'eau, ce qui le disqualifie dans de nombreux foyers), cette solution reste très satisfaisante pour la plupart des foyers . À l’inverse,La station PowerDock permet une certaine autonomie :(jusqu’à 100 jours),Sa plaque AceClean nettoie les serpillères avec de l’eau à 75 °C via des buses haute pression . C’est un peu moins que les 80 °C du X50, mais déjà largement suffisant contre bactéries et odeurs . En clair : peu d’entretien pour l’utilisateur, serpillères propres et efficaces après chaque cycle.serpillères relevées (+10,5 mm) quand le robot rencontre un tapis, brosses abaissées pour une aspiration puissante . Il intègre la détection de grosses particules et zones sales (croquettes, sauce) et repasse plusieurs fois si nécessaire .Le L50 Pro Ultra fonctionne avec l’application Dreamehome (Android/iOS), mais aussi avec Alexa, Google, Siri et même l'Apple Watch. Il est compatible Matter et propose des fonctions intelligentes,. Niveau autonomie, une batterie de 6 400 mAh garantit environ 220–230 minutes — soit 200 m² nettoyés — avant de retourner automatiquement à la base.Le Dreame L50 Pro Ultra illustre bien la vision de Dreame : des innovations high-tech au meilleur tarif. Avec une puissance d’aspiration impressionnante, un nettoyage anti-poils sans accroc, une station complète et une navigation fiable, il tient la dragée haute à certains modèles beaucoup plus chers.