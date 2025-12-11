Le robot aspirateur Dreame haut de gamme en promo à -38% : profitez du prix le plus bas !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous cherchez à vous offrir un robot aspirateur récent et haut de gamme, le Dreame L50 Pro Ultra devrait vous satisfaire. Une promotion du Prime Day permet actuellement de profiter d'un bien meilleur rapport qualité/prix.
Après avoir régné sur le segment milieu de gamme avec la série L, le constructeur Dreame s’attaque au segment Premium avec le L50 Pro Ultra, commercialisé depuis le 25 février 2025 . L’objectif ? Offrir des performances proches des modèles ultra haut de gamme comme le X50 Ultra, à un tarif le plus raisonnable possible (environ 1 299 €), avec en prime des innovations clés : LiDAR rétractable, station PowerDock multitâche, lavage intelligent…
Esthétiquement proche du X50 Ultra, le L50 Pro Ultra intègre pourtant un LiDAR rétractable, abaissant sa hauteur à seulement 89,5 mm pour passer sous les meubles bas . Cette plateforme DToF/VersaLift permet une cartographie précise, tout en rétractant le LiDAR proéminent dans les coins exigus . Équipé de capteurs et d’algorithmes d'intelligence artificielle capables de détecter plus de 180 objets, le L50 Pro Ultra anticipe, évite chaussures, câbles ou animaux, pour un nettoyage sans mauvaises surprises.
Avec 19 500 Pa de succion Vormax, ce robot se hisse haut dans la catégorie . La brosse HyperStream Detangling DuoBrush mélange de poils et de caoutchouc TPU, promet de capturer cheveux et poils jusqu’à 30 cm sans nœuds . Comme le confirme notre test en situation dans une famille dont plusieurs membres sont dotés de chevelures longues et denses (malheureusement, il ne s'agit pas de votre serviteur) ou d'un pelage qui se renouvelle beaucoup trop rapidement, cette brosse empêche effectivement tout enchevêtrement, un véritable soulagement dans les foyers à poils longs .
Le système EasyLeap permet au robot de franchir des obstacles jusqu’à 4 cm de haut — seuils, tapis épais — via de nouvelles roues en étoile de Ninja. Moins efficace que les pattes du X50 Ultra (6 cm, mais ce dernier nécessite d'être branché à une arrivée et une évacuation d'eau, ce qui le disqualifie dans de nombreux foyers), cette solution reste très satisfaisante pour la plupart des foyers . À l’inverse, les parties extensibles latérales (brosse et serpillère) nettoient parfaitement les coins et les dessous de meubles
La station PowerDock permet une certaine autonomie : vidage automatique (jusqu’à 100 jours), lavage des serpillières, remplissage automatique d’eau/nettoyant, et séchage thermique. Sa plaque AceClean nettoie les serpillères avec de l’eau à 75 °C via des buses haute pression . C’est un peu moins que les 80 °C du X50, mais déjà largement suffisant contre bactéries et odeurs . En clair : peu d’entretien pour l’utilisateur, serpillères propres et efficaces après chaque cycle.
La technologie TripleUp Tech ajuste automatiquement la hauteur des éléments : serpillères relevées (+10,5 mm) quand le robot rencontre un tapis, brosses abaissées pour une aspiration puissante . Il intègre la détection de grosses particules et zones sales (croquettes, sauce) et repasse plusieurs fois si nécessaire .
Le L50 Pro Ultra fonctionne avec l’application Dreamehome (Android/iOS), mais aussi avec Alexa, Google, Siri et même l'Apple Watch. Il est compatible Matter et propose des fonctions intelligentes, comme repérer et éviter les gamelles ou détecter la présence de personnes/animaux via la caméra. Niveau autonomie, une batterie de 6 400 mAh garantit environ 220–230 minutes — soit 200 m² nettoyés — avant de retourner automatiquement à la base.
Le Dreame L50 Pro Ultra illustre bien la vision de Dreame : des innovations high-tech au meilleur tarif. Avec une puissance d’aspiration impressionnante, un nettoyage anti-poils sans accroc, une station complète et une navigation fiable, il tient la dragée haute à certains modèles beaucoup plus chers. Pour les foyers aspirant à la haute technologie sans payer le prix fort, c’est un choix redoutablement séduisant.
Dreame L50 Pro Ultra
Un modèle haut de gamme
