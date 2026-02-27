Hue lance un ruban LED Essential Flex à 100 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Philips Hue continue d'étoffer sa gamme Essential avec un nouveau ruban LED, l'Essential Flex, vendu à partir de 100 euros les 5 mètres. Malgré son positionnement tarifaire, il embarque la technologie RGBIC, qui permet d'afficher plusieurs couleurs en même temps sur différentes zones du ruban. Il est désormais disponible en France.
L'Essential Flex est pensé pour être posé librement sur un mur, en créant des formes au choix. Hue fournit 25 accroches pour fixer le ruban (50 pour la version 10 mètres). Attention par contre, il ne se découpe pas et ne se prolonge pas : vous choisissez 5 ou 10 mètres, et c'est tout. La version 10 mètres est en réalité composée de deux rubans de 5 mètres qui fonctionnent en parallèle et affichent les mêmes couleurs. Les LED sont uniquement RGB, sans diode blanche dédiée, ce qui veut dire que la luminosité est moyenne et que le produit est vraiment conçu comme un éclairage d'ambiance et de décoration. L'espacement entre les LED se voit un peu, mais le rendu reste uniforme.
Côté connectivité, l'Essential Flex fonctionne en Zigbee et nécessite un pont Hue (Bridge ou Bridge Pro) pour être utilisé. Hue met en avant la compatibilité Matter, mais elle passe par le pont et n'est pas native, faute de Thread. Et le RGBIC n'est pas encore géré par le standard Matter, ce qui veut dire que pour profiter pleinement des effets multicolores, il faut rester dans l'application Hue.
L'Essential Flex est vendu 100 euros en 5 mètres et 170 euros en 10 mètres. L'idée de proposer un ruban RGBIC à 100 euros chez Hue, c'est malin. On est loin des tarifs habituels de la marque, et pour créer une ambiance colorée sur un mur, ça fait le job. Par contre, l'absence de Thread et la compatibilité Matter partielle font que le produit reste un peu enfermé dans l'appli Hue. On aimerait que la prochaine génération corrige ça, parce que payer un pont en plus pour un ruban décoratif, ça alourdit quand même la note.
Maintenant je vais vous dire un truc, à titre personnel j'ai tendance à bien aimer l'idée de rester dans l'écosystème de la marque, alors certes ça oblige à une certaine sélection de produits et limite un peu l'interconnexion, mais de mon côté, la connexion entre Sonos et Hue suffit largement à mon bonheur. Et vous, vous vous organisez comment chez vous avec ce type de produits ?
