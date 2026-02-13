Ring : la pub du Super Bowl tourne au cauchemar pour Amazon

On en dit quoi ?



Amazon a voulu vendre de l'émotion avec un chien perdu, et les gens ont vu un réseau de surveillance de quartier piloté par l'IA. C'est de bonne guerre. Les produits Ring sont globalement excellents et très répandus, mais ce succès commercial s'accompagne forcément d'un besoin d'être irréprochable sur ces questions de confidentialité, sinon ça se retourne vite contre vous.