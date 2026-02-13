Ring : la pub du Super Bowl tourne au cauchemar pour Amazon
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon a diffusé une publicité pour ses caméras Ring pendant le Super Bowl, et la réaction a été assez violente. La fonctionnalité Search Party, qui utilise l'IA pour retrouver les chiens perdus grâce aux caméras du voisinage, a été qualifiée de "dystopique" par des millions d'internautes.
Un chien perdu, des milliers de caméras
La pub en elle-même n'avait rien de problématique sur le papier. On y voyait un chien perdu, des voisins émus, et une happy end grâce aux caméras Ring du quartier qui retrouvent l'animal. Le tout porté par Search Party, une fonctionnalité qui permet à l'IA d'analyser les flux vidéo des caméras Ring extérieures d'un quartier pour repérer un chien signalé comme disparu dans l'application.
Sauf que les spectateurs n'ont pas retenu que le chien. Ce qui les a marqués, ce sont les dizaines de caméras qui scannent les rues avec des cadres de détection superposés à l'image. Une vidéo TikTok critiquant la pub a même dépassé les 3 millions de vues en quelques heures. Le mot "dystopique" est revenu des centaines de fois dans les commentaires.
Levée de boucliers
La réaction ne s'est pas limitée aux réseaux sociaux. Le sénateur américain Ed Markey a adressé une lettre ouverte à Amazon, accusant l'entreprise d'avoir
systématiquement échoué à protéger la vie privée du publicavec ses caméras Ring. L'EFF (Electronic Frontier Foundation) a publié une analyse détaillée qualifiant Search Party de "cauchemar sécuritaire", rappelant que Ring dispose déjà d'un système de reconnaissance faciale baptisé Familiar Faces et d'un historique compliqué avec les forces de l'ordre.
Le point qui pose le plus de problème : Search Party est activé par défaut sur toutes les caméras Ring extérieures compatibles. Il faut aller dans les paramètres de l'application, caméra par caméra, pour le désactiver. Même chose pour Community Requests, le programme qui permet à la police de demander des extraits vidéo aux propriétaires de Ring.
Amazon lâche Flock Safety
Trois jours après le Super Bowl, Amazon a annoncé la fin de son partenariat avec Flock Safety, une entreprise spécialisée dans les caméras de lecture de plaques d'immatriculation utilisées par la police à travers les États-Unis. Le partenariat, annoncé en octobre 2024, n'avait pas encore été activé et aucune donnée vidéo n'avait été échangée entre les deux services.
Amazon a expliqué que
l'intégration nécessiterait beaucoup plus de temps et de ressources que prévu. Flock Safety a confirmé la rupture, affirmant que
cette décision permet aux deux entreprises de mieux servir leurs clients respectifs. Sauf que la coïncidence avec la polémique du Super Bowl n'a échappé à personne.
On en dit quoi ?
Amazon a voulu vendre de l'émotion avec un chien perdu, et les gens ont vu un réseau de surveillance de quartier piloté par l'IA. C'est de bonne guerre. Les produits Ring sont globalement excellents et très répandus, mais ce succès commercial s'accompagne forcément d'un besoin d'être irréprochable sur ces questions de confidentialité, sinon ça se retourne vite contre vous.