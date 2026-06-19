Amazon brade l'Echo Spot, son réveil connecté : deux pour le prix d'un pour le Prime Day !

Echo Spot

Un réveil connecté

La génération précédente d'Echo Spot avec son écran circulaire et une caméra intégrée

b]Amazon propose désormais une nouvelle génération de l'Echo Spot, sa petite enceinte connectée disposant d'un écran pouvant avantageusement remplacer un vieux réveil. Un excellent rapport qualité/prix, surtout en profitant d'une telle promotion sur le pack de deux !, ce qui semble plutôt pertinent. En reprenant le form factor de l'Echo Pop et en lui ajoutant un petit écran, il est vrai que ce niveau venu trouvera certainement facilement sa place sur une table de chevet. Il sera non seulement aussi simple de consulter l'heure que sur un réveil traditionnel, mais vous aurez également accès à Alexa, et donc au contrôle de la domotique, y compris pour les appareils compatibles Wi-Fi , Bluetooth et Matter, ainsi qu'à une enceinte dotée d'un haut-parleur large bande de 44,5mm.L'écran tactile de 2,83 pouces en 240 x 320 pixels sera suffisant pour(il est possible d'associer un compte Apple Music, Spotify ou encore Deezer comme service principal sur les Echo),, comme des éclairages.Cette nouvelle mouture pourra également, ce qui permettra de rassurer les plus inquiets. Notons d'ailleurs que cette nouvelle génération est totalement dépourvue de caméra. Le pack de deux Echo Spot est actuellement disponible en promotion au tarif de 98,98 euros, soit une belle ristourne sur le prix officiel de 94,99 euros l'unité.