Amazon enterre déjà la nouvelle série Stargate, pourtant validée il y a six mois

On en dit quoi ?



Honnêtement, l'histoire a tout du gâchis industriel. Deux ans de travail, une salle de scénaristes bouclée, des décors en préparation, et tout part à la poubelle parce qu'une nouvelle direction est passée par là. Ça arrive tout le temps à Hollywood, mais ça pique toujours autant côté fans que nous sommes. Le plus bête dans cette histoire, c'est qu'Amazon a payé 8,5 milliards pour MGM et ses trésors, puis cale sur l'exploitation de l'un d'eux. Repartir de zéro avec un showrunner qui ne connaît pas Stargate, ça promet surtout de tout recommencer pour un résultat très hypothétique. Et vous, vous y croyez encore, à cette série Stargate, ou c'est mort pour de bon ?