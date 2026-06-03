Amazon enterre déjà la nouvelle série Stargate, pourtant validée il y a six mois
Par Vincent Lautier - Publié le
Mauvaise nouvelle pour les fans de science-fiction. Amazon vient d'abandonner le reboot de Stargate, la série que le studio avait pourtant commandée en novembre 2025. Le projet, porté par le vétéran Martin Gero, est tué alors qu'il était déjà en pré-production. Officiellement, sa vision créative ne collait plus à la stratégie d'Amazon.
On n'arrête pas un train aussi avancé tous les jours. La série avait reçu son feu vert de Prime Video en novembre 2025, après deux ans de développement. Au moment du couperet, l'équipe avait déjà bouclé une salle des scénaristes de vingt semaines et lançait la pré-production au Royaume-Uni. Autrement dit, on était à deux doigts du tournage. Amazon a préféré tout stopper plutôt que de retravailler le projet en donnant des notes au showrunner, ce qui en dit long sur l'ampleur du désaccord. La raison avancée, une vision qui ne correspondait plus à la ligne du studio. En clair, d'après plusieurs sources, les dirigeants craignaient que la version de Gero ne parle qu'aux fans de la première heure, sans séduire un public plus large.
Le timing est violent. Le reboot avait été validé par Peter Friedlander, le patron de la télé d'Amazon MGM, lors de ses toutes premières décisions après son arrivée en octobre. Sauf que la série dépend en réalité d'un autre cadre, Brett Fetter, responsable des séries de genre, arrivé seulement en février. Et les deux dirigeants qui avaient porté le projet à bout de bras, Nick Pepper et Matt King, ont quitté la maison entre-temps. Un grand classique des réorganisations, où un projet validé par une équipe se retrouve orphelin dès que cette équipe a changé. Pour mémoire, Amazon a déboursé 8,5 milliards de dollars pour racheter MGM en 2022, justement pour exploiter ce genre de licences.
Pour les fans, le coup est rude. Stargate, c'est le film de Roland Emmerich en 1994, puis trois séries cultes, SG-1, Atlantis et Universe, sans compter quelques déclinaisons. Martin Gero connaît la maison par cœur, il a travaillé sur trois de ces séries avant de créer Blindspot. Son reboot promettait un point d'entrée pour les nouveaux venus tout en respectant le canon de la saga. Amazon assure ne pas tourner définitivement la page et pourrait relancer la licence avec un autre showrunner, cette fois sans lien avec le passé de la franchise. Gero, lui, reste sous contrat d'exclusivité chez Amazon MGM pour développer d'autres projets. Maigre consolation.
Honnêtement, l'histoire a tout du gâchis industriel. Deux ans de travail, une salle de scénaristes bouclée, des décors en préparation, et tout part à la poubelle parce qu'une nouvelle direction est passée par là. Ça arrive tout le temps à Hollywood, mais ça pique toujours autant côté fans que nous sommes. Le plus bête dans cette histoire, c'est qu'Amazon a payé 8,5 milliards pour MGM et ses trésors, puis cale sur l'exploitation de l'un d'eux. Repartir de zéro avec un showrunner qui ne connaît pas Stargate, ça promet surtout de tout recommencer pour un résultat très hypothétique. Et vous, vous y croyez encore, à cette série Stargate, ou c'est mort pour de bon ?
Un projet tué en pleine pré-production
On n'arrête pas un train aussi avancé tous les jours. La série avait reçu son feu vert de Prime Video en novembre 2025, après deux ans de développement. Au moment du couperet, l'équipe avait déjà bouclé une salle des scénaristes de vingt semaines et lançait la pré-production au Royaume-Uni. Autrement dit, on était à deux doigts du tournage. Amazon a préféré tout stopper plutôt que de retravailler le projet en donnant des notes au showrunner, ce qui en dit long sur l'ampleur du désaccord. La raison avancée, une vision qui ne correspondait plus à la ligne du studio. En clair, d'après plusieurs sources, les dirigeants craignaient que la version de Gero ne parle qu'aux fans de la première heure, sans séduire un public plus large.
Victime d'un jeu de chaises musicales chez Amazon
Le timing est violent. Le reboot avait été validé par Peter Friedlander, le patron de la télé d'Amazon MGM, lors de ses toutes premières décisions après son arrivée en octobre. Sauf que la série dépend en réalité d'un autre cadre, Brett Fetter, responsable des séries de genre, arrivé seulement en février. Et les deux dirigeants qui avaient porté le projet à bout de bras, Nick Pepper et Matt King, ont quitté la maison entre-temps. Un grand classique des réorganisations, où un projet validé par une équipe se retrouve orphelin dès que cette équipe a changé. Pour mémoire, Amazon a déboursé 8,5 milliards de dollars pour racheter MGM en 2022, justement pour exploiter ce genre de licences.
Une franchise culte de nouveau au point mort
Pour les fans, le coup est rude. Stargate, c'est le film de Roland Emmerich en 1994, puis trois séries cultes, SG-1, Atlantis et Universe, sans compter quelques déclinaisons. Martin Gero connaît la maison par cœur, il a travaillé sur trois de ces séries avant de créer Blindspot. Son reboot promettait un point d'entrée pour les nouveaux venus tout en respectant le canon de la saga. Amazon assure ne pas tourner définitivement la page et pourrait relancer la licence avec un autre showrunner, cette fois sans lien avec le passé de la franchise. Gero, lui, reste sous contrat d'exclusivité chez Amazon MGM pour développer d'autres projets. Maigre consolation.
On en dit quoi ?
Honnêtement, l'histoire a tout du gâchis industriel. Deux ans de travail, une salle de scénaristes bouclée, des décors en préparation, et tout part à la poubelle parce qu'une nouvelle direction est passée par là. Ça arrive tout le temps à Hollywood, mais ça pique toujours autant côté fans que nous sommes. Le plus bête dans cette histoire, c'est qu'Amazon a payé 8,5 milliards pour MGM et ses trésors, puis cale sur l'exploitation de l'un d'eux. Repartir de zéro avec un showrunner qui ne connaît pas Stargate, ça promet surtout de tout recommencer pour un résultat très hypothétique. Et vous, vous y croyez encore, à cette série Stargate, ou c'est mort pour de bon ?