Le Roborock Saros 20 est en promo : un aspirateur robot haut de gamme au meilleur prix !

Un robot fin qui sait franchir les seuils

Des serpillières encore plus efficaces

Avoir un robot aspirateur autonome est appréciable, mais dRoborock équipe ainsi son Saros 20 d’un châssis AdaptiLift 3.0, capable de franchir deux seuils successifs de 4,5 et 4,3 centimètres, dans les conditions précisées par le constructeur. Attention donc, les 8,8 centimètres annoncés ne correspondent pas à une marche unique.. Son châssis ajuste également sa hauteur pour nettoyer des tapis dont les poils atteignent 3 centimètres. Côté aspiration, la firme fait parler la poudre avec 36 000 Pa, tandis que les brosses bénéficient d’une conception destinée à limiter l’enchevêtrement des cheveux. Ceux qui ont déjà passé un moment à libérer une brosse apprécieront l’intention.Le Saros 20 embarque le système de navigation StarSight 2.0, avec u. L’objectif est de circuler entre les objets du quotidien sans vous imposer une séance de rangement avant chaque départ.Pour le lavage, deux serpillières rotatives tournent à 200 tours par minute, avecà activer dans l’application. La technologie FlexiArm permet quant à elle de déployer la brosse latérale et la serpillière pour longer les bords. Voilà qui devrait intéresser ceux qui retrouvent régulièrement une petite bande de poussière au pied des plinthes.La station RockDock assure le vidage de la poussière, le remplissage en eau et la distribution du détergent. Roborock annonce également. Les serpillières peuvent être retirées automatiquement pour les sessions d’aspiration seule. La compatibilité Matter, ainsi que le contrôle avec Siri, Alexa et Google Home, complètent l’ensemble.Avec le Saros 20, Roborock ne se contente pas d’augmenter la puissance.. Il s'agit simplement de l’un des robots les plus complets du marché, et cela a un prix.