Test express du Roborock Q7 Max+ : le robot-aspirateur au meilleur rapport qualité/prix ?

599€

Avec le Q7 max+, Roborock a réussi son pari, offrant des prestations réellement intéressantes pour le tarif. Le vidage automatique est un vrai plus au quotidien, la puissance est au rendez-vous tout comme l'autonomie, la navigation est efficace et l'application complète. Au rayon des doléances, on regrette que la serpillère ne soit pas plus efficace (mais c'est le cas sur tous les modèles hybrides que nous avons essayé), et que le robot ne soit pas le plus discret du marché (cela reste toutefois raisonnable).

Le nouveau venu chez Roborock est livré dans un gros carton comprenant, outre le robot-aspirateur lui-même,(cette dernière est maintenue en place grâce à une partie en scratch permettant de la retirer pour la laver),également doté d'un filtre amovible, ainsi qu'un sac à poussière supplémentaire en sus de celui installé en usine dans la station.Le Q7 Max+ est le premier pack de la série Q,. Le pack comprenant le robot aspirateur Q7 Max et la station Auto Empty Dock Pure, permet également de profiter de la navigation LIDAR de la firme, d'une puissance d'aspiration de 4 200 Pa, ainsi que de la fonction serpillière avec une pression constante de 300g (mais pas de vibration comme sur les modèles plus haut de gamme de la marque) et 30 niveaux de débit d'eau disponibles via l'application dédiée.Le robot-aspirateur disposeLa nouvelle station de vidage Auto Empty Dock Pure vide automatiquement les déchets ramassés par le robot après chaque cycle de nettoyage et(cela variera évidemment en fonction de la fréquence d'utilisation, de la surface à traiter, ainsi que de la saleté accumulée sur le sol. Nous reviendrons sur ce point par la suite).Le Q7 Max+ dispose(un rouleau en caoutchouc rouge) placée devant une petite raclette récupératrice. Le robot préviendra l'utilisateur si un gros débris se trouve coincé dans le rouleau, et, comme pour tous les robots-aspirateurs, il faudra aussi veiller à démonter la petite brosse rotative pour enlever les cheveux qui s'accumuleront autour de l'axe. La présence de la station de vidage automatique implique un format plus volumineux, nécessitant de trouver un emplacement adéquat, les 42 centimètres de haut de l'Auto Empty Dock Pure ne permettant pas d'installer le robot sous un meuble.(soit un peu plus que ce qu'annonce le constructeur, et nous avons même atteint plus de 90 minutes à la puissance maximum), ce qui devrait être suffisant pour de nombreuses surfaces. Le Q7 Max+ dispose de nombreux capteurs (accéléromètre, capteur de vide) et surtout d'un LiDAR, permettant de cartographier le domicile (l'application affiche alors une carte détaillée -plusieurs modes d'affichage sont proposés dont un mode 3D- et il sera possible de découper le domicile en plusieurs zones/pièces afin d'envoyer le robot nettoyer un endroit spécifique)., de gérer plusieurs étages, de choisir entre laver et aspirer, aspirer ou laver, d'interdire certaines zones grâce à la mise en place de murs virtuels (par exemple pour éviter les éventuelles gamelles des animaux), de désigner une zone à nettoyer en la touchant, de mettre en place des programmes (laver telle pièce, tel jour à telle heure), d'opter ou non pour le vidage automatique pendant le nettoyage si le bac est plein, de consulter le niveau de la batterie, le temps passé à nettoyer, ou encore la surface couverte. Le Q7 Max+ est compatible avec l'Assistant Google, Alexa et les Raccourcis Siri, ce qui permettra de lancer le nettoyage, et même d'indiquer une zone précise. Il sera également possible de verrouiller l'appareil afin qu'il ne soit pas déclenché par inadvertance par un enfant ou un animal de compagnie.(contrairement à certains modèles haut de gamme dotés de caméras couplées à des algorithmes d'apprentissage automatique), ce qui implique de(un câble de recharge pour smartphone est un parfait exemple) avant de lancer le nettoyage. De même, la serpillère ne vibre pas comme sur le modèle S7, mais la différence reste minime à l'usage. Nous avons pu vérifier qu'aucun des deux modèles ne pourra réellement nettoyer une tache vraiment tenace, la serpillière étant davantage utile pour unesur un sol lisse plutôt que pour un nettoyage efficace, ce que l'on retrouve sur l'ensemble des modèles hybrides (aspirateur+serpillère) du marché. il faudra également penser à nettoyer la base de temps en temps. Les crans permettant aux roues de bien placer le robot ayant tendance à être des pièges à saletés. Le Q7 Max+ reste un peu bruyant, particulièrement lorsque le mode boost est enclenché lors du passage sur un tapis, au niveau maximum de puissance, ou lorsque le robot vide sans bas via la station d'accueil.(l'appendice nécessaire à la fonctionnalité augmente toutefois la hauteur totale de l'engin, qui, avec 9,6 centimètres, ne passera peut-être pas sous tous les meubles), le robot passe consciencieusement le long des plinthes et ses déplacements sont méthodiques afin de couvrir toute la surface. Le Q7 Max+ n'a aucun mal à faire le tour des pieds des différents meubles, et le robot se rendra dans une pièce désignée par l'utilisateur sans se perdre en chemin, ni buter sur les seuils de porte qu'il escalade aisément. La puissance d'aspiration de 4 200 Pa semble bien présente (ce qui le place parmi les plus puissants du marché) et le résultat dans nos tests est tout à fait satisfaisant. De plus, le Q7 Max+ augmentera automatiquement la puissance d'aspiration niveau supérieur lorsqu'un tapis sera détecté. Le Roborock Q7 Max (sans la station) à 399€ au lieu de 469,99€