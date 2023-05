Sentir les odeurs en VR, ça vous tente ?

Les odeurs s'invitent en VR

Un dispositif de bon goût ?

Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler d'un dispositif censé reproduire des odeurs qui ne sont pas réellement dans votre environnement, cela a déjà été tenté à plusieurs reprises, par exemple pour illustrer des sites internet avec des senteurs liées au contenu.que l'on peut déjà solliciter grâce aux casques re réalité virtuelle. L'appareil est proposé en deux formats, un patch à coller sous le nez, ou un masque souple qui vient recouvrir la bouche et le nez de l'utilisateur.Le patch à coller sous le nez permet de libérer deux senteurs différentes, contre neuf pour le masque.. Les chercheurs disposent d'un panel limité à 30 senteurs différentes, dont la rose, l'ananas, le gingembre, le romarin, le mojito, les gâteaux, et, moins sexy, le(ce fameux fruit à l'odeur nauséabonde mais au goût agréable).et ne risque pas d'être intégré de sitôt au sein d'un casque du commerce, mais ce genre de travaux pourrait un jour permettre de sentir l'herbe fraichement coupée alors que l'on arrive dans un jardin virtuel. Ne restera alors qu'à reproduire le goût pour que les 5 sens soient de la partie, et que les mauvaises blagues de développeurs facétieux puissent révéler toute leur saveur.