En attendant la WWDC, Tim Cook tease (légèrement) sur le casque ARVR d'Apple

Une journée type de Tim Cook commence avant 5.00 du matin !

il trouve utile l'avalanche de courriels non sollicités

La réalité augmentée, oui ! La réalité virtuelle, pas trop...

L'idée que vous pourriez superposer le monde physique avec des éléments numérique pourrait grandement améliorer la communication et la connexion entre les personnes. Cela pourrait permettre aux gens de réaliser des choses qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant.



Nous pourrions être en mesure de collaborer sur quelque chose de beaucoup plus facile si nous étions assis ici à réfléchir à ce sujet. Et, tout d'un coup, nous pourrions profiter d'un contenu numérique, à la fois le voir, travailler dessus et créer quelques chose. Et cette idée qu'il existe un environnement pouvant être encore meilleur que le monde réel [...], c'est très excitant.



Si cela pouvait accélérer la créativité, si cela pouvait simplement vous aider à faire des choses du quotidien, que vous ne pensiez pas vraiment à accomplir d'une manière différente .

L'iphone et l'iPad comme clés de la réalité augmentée

pensée évolue toujours. Steve [le lui] a bien appris : ne jamais épouser ses convictions de la veille. Mais toujours, admettre que l'on peut avoir tort si on vous présente quelque chose de nouveau et aller de l'avant

Pour à peu près tout ce qu'Apple a fait, il y avait beaucoup de scepticisme. Si vous faites quelque chose qui est borderline, il y aura toujours des sceptiques. [...] La question est pouvons-nous apporter une contribution significative, d'une manière ou d'une autre, quelque chose que personne d'autre ne fait ?

A l'occasion d'une très longue interview sur QG, le CEO d'Apple revient un de ses sujets de prédilections, non pas la nécessité d'apprendre le Code à l'école,Vu le nombre d'échanges sur le sujet,pour faire quelques exercices physiques et lire ses mails (), avant d'enchainer les réunions et autres engagements.Rapidement, les propos s'égarent du côté des produits ARVR,. Il ne change d'ailleurs pas d'opinion depuis le début restant attaché à cette dernière, plus à la réalité totalement virtuelle.. Grâce au LiDAR et certaines apps, ils peuvent par exemple placer des éléments virtuels sur des murs (ou un iPhone quand il vient de sortir). Ce sont pour lui les prémices des utilisations de la réalité augmentée au quotidien.Il revient sur les erreurs passées, notamment lorsqu’en 2015Il indique ainsi aujourd’hui que saEnfin, à une question insistante de Zach Baron (a-t-il eu des hésitations à se lancer au vu des échecs du succès très relatif des Google Glass et du casque Quest de Meta ?),