E Ink présente une dalle couleur plus réactive et gérant les stylets

Comfort Gaze

Cette nouvelle dalle E Ink Gallery 3 représente(ce qui reste nettement en-dessous de ce que proposent les dalles traditionnelles) pour le mode couleur le plus rapide. Avec la meilleure qualité d'affichage (50 000 couleurs), la dalle a besoin de 1,5 seconde pour rafraichir la page, et seulement 350 millisecondes en monochrome.La résolution a également été améliorée avec 300 dpi (contre 150 dpi pour la génération précédente) et la dalle prend désormais en charge les stylets avec une latence de 30 millisecondes (9 millisecondes à titre de comparaison pour l' Apple Pencil 2 ) et adopte le nouveau rétroéclairageréduisant la lumière bleue. La technologie étant disponible,