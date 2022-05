Les tablettes E Ink reMarkable séduisent et dépassent le million d'unités vendues

licornes

, et reMarkable s'est acoquiné avec la société taïwanaise E Ink en 2014 afin de peaufiner à Oslo son premier produit qui ne sera finalement commercialisé qu'en 2017 (après une campagne de financement participatif couronnée de succès en 2016 avec quelque 12 millions de dollars de précommandes pour le premier modèle RM100).Le travail a pourtant fini par payer et la firme compte désormais 300 employés au sein de son quartier général à Oslo,(ce qui en fait une desde Norvège) après avoir affiché un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars et 31 millions de dollars de bénéfices en 2021.(elle est dotée d'un stylet, d'une autonomie confortable de deux semaines, permet de convertir l'écriture manuscrite et de stocker les documents dans le cloud via un abonnement)et n'empiète pas vraiment sur les plates-bandes des tablettes tournant sous iPadOS ou Android, malgré un tarif assez élevé débutant à 399 euros