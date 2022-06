Davantage de périphériques seront compatibles avec les iPad (mais il faudra une puce M1)

bac à sable

Pour la première fois avec iPadOS16, l. Cet outil étant déjà disponible sur Mac depuis Catalina afin de remplacer les extensions de noyau (et donc de fonctionner dans lede l'espace utilisateur sans avoir besoin de privilèges système), les pilotes existant pour Mac Apple Silicon pourront être utilisés en l'état sur iPadOS 16.et ne pourra être fonctionnel que lorsque le périphérique associé sera connecté à l'iPad.DriverKit supporte les périphériques communiquant en USB, PCI et les périphériques audio,. Toutefois,, ce qui pourrait être lié à la vitesse des ports disponibles, Thunderbolt pour les iPad Pro M1 et USB 3.1 Gen2 à 10 Gb/s pour l' iPad Air 5 , contre USB 3.1 Gen1 5 Gb/s et même Lightning (USB 2.0 à 480 Mb/s) pour les autres modèles.