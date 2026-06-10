Go 6 (Gen II) : BOOX glisse Android et un stylet dans sa nouvelle liseuse
Par Vincent Lautier - Publié le
BOOX dévoile ce 9 juin la Go 6 deuxième génération, une liseuse à encre électronique de 6 pouces taillée pour les lecteurs nomades. Au programme, une dalle à 300 ppi, un poids plume de 160 grammes, Android 11 avec le Play Store, la compatibilité avec le stylet InkSense Plus et quatre coloris. Elle est disponible dès aujourd'hui sur la boutique officielle à 199,99 €, et arrivera bientôt sur Amazon.
Le constructeur a entièrement revu le design de cette deuxième génération, avec un dos texturé qui s'inspire ouvertement des valises de voyage et une prise en main que BOOX présente comme reconnaissable au premier contact. La liseuse se décline en quatre teintes, prune, pierre, coquille et crème, histoire de contenter un peu tout le monde. Surtout, elle ne pèse qu'environ 160 grammes et se glisse dans une poche sans effort, un argument de poids, c'est le cas de le dire, pour qui veut lire en déplacement sans s'encombrer.
Côté lecture, on retrouve un écran à encre électronique monochrome de 6 pouces affichant 300 ppi, avec une surface affleurante censée coller au rendu du papier. La dalle est antireflet et reste lisible en plein soleil, pendant qu'un éclairage frontal réglable passe du blanc chaud au blanc froid selon l'heure de la journée. L'application maison NeoReader permet de régler les thèmes, les polices, les marges et de basculer entre mode clair et mode sombre. Malgré son petit gabarit, la Go 6 (Gen II) accepte aussi le stylet InkSense Plus pour annoter ses lectures, surligner un passage ou prendre des notes manuscrites, l'appli Notes servant à caser idées, rappels et listes de tâches.
C'est là que BOOX se démarque vraiment des liseuses classiques. La Go 6 (Gen II) tourne sous Android 11, avec le Google Play Store intégré, ce qui ouvre la porte aux applications de lecture, de podcast ou de productivité, là où une Kindle reste cloisonnée dans son propre univers. Pour faire tourner tout ça, un processeur octa-core Qualcomm à 2 GHz, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensibles via microSD et la prise en charge de 26 formats de fichiers. La batterie de 1 500 mAh promet plusieurs jours d'autonomie, ce qui reste raisonnable pour une liseuse à encre électronique.
À 199,99 €, la Go 6 (Gen II) joue clairement la carte de la polyvalence plutôt que celle du prix plancher. Son ouverture sous Android et son Play Store, doublés du support du stylet, la rendent autrement plus souple qu'une liseuse fermée, et ça peut justifier l'écart de tarif avec une Kindle d'entrée de gamme. Restent quelques réserves, l'écran ne sort pas du monochrome, Android 11 commence à dater pour un appareil qui débarque en 2026, et la batterie de 1 500 mAh paraît un peu juste sur le papier, même si l'encre électronique consomme peu. Pour le reste, difficile de bouder une liseuse de 160 grammes qui tient dans la poche et fait aussi office de carnet. La vraie question, c'est plutôt combien de temps on tiendra avant d'installer dessus tout sauf une application de lecture.
Une liseuse habillée comme une valise de voyage
Le constructeur a entièrement revu le design de cette deuxième génération, avec un dos texturé qui s'inspire ouvertement des valises de voyage et une prise en main que BOOX présente comme reconnaissable au premier contact. La liseuse se décline en quatre teintes, prune, pierre, coquille et crème, histoire de contenter un peu tout le monde. Surtout, elle ne pèse qu'environ 160 grammes et se glisse dans une poche sans effort, un argument de poids, c'est le cas de le dire, pour qui veut lire en déplacement sans s'encombrer.
Un écran fidèle au papier, et un stylet en prime
Côté lecture, on retrouve un écran à encre électronique monochrome de 6 pouces affichant 300 ppi, avec une surface affleurante censée coller au rendu du papier. La dalle est antireflet et reste lisible en plein soleil, pendant qu'un éclairage frontal réglable passe du blanc chaud au blanc froid selon l'heure de la journée. L'application maison NeoReader permet de régler les thèmes, les polices, les marges et de basculer entre mode clair et mode sombre. Malgré son petit gabarit, la Go 6 (Gen II) accepte aussi le stylet InkSense Plus pour annoter ses lectures, surligner un passage ou prendre des notes manuscrites, l'appli Notes servant à caser idées, rappels et listes de tâches.
Android ouvert et fiche technique complète
C'est là que BOOX se démarque vraiment des liseuses classiques. La Go 6 (Gen II) tourne sous Android 11, avec le Google Play Store intégré, ce qui ouvre la porte aux applications de lecture, de podcast ou de productivité, là où une Kindle reste cloisonnée dans son propre univers. Pour faire tourner tout ça, un processeur octa-core Qualcomm à 2 GHz, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensibles via microSD et la prise en charge de 26 formats de fichiers. La batterie de 1 500 mAh promet plusieurs jours d'autonomie, ce qui reste raisonnable pour une liseuse à encre électronique.
On en dit quoi ?
À 199,99 €, la Go 6 (Gen II) joue clairement la carte de la polyvalence plutôt que celle du prix plancher. Son ouverture sous Android et son Play Store, doublés du support du stylet, la rendent autrement plus souple qu'une liseuse fermée, et ça peut justifier l'écart de tarif avec une Kindle d'entrée de gamme. Restent quelques réserves, l'écran ne sort pas du monochrome, Android 11 commence à dater pour un appareil qui débarque en 2026, et la batterie de 1 500 mAh paraît un peu juste sur le papier, même si l'encre électronique consomme peu. Pour le reste, difficile de bouder une liseuse de 160 grammes qui tient dans la poche et fait aussi office de carnet. La vraie question, c'est plutôt combien de temps on tiendra avant d'installer dessus tout sauf une application de lecture.