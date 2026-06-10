Go 6 (Gen II) : BOOX glisse Android et un stylet dans sa nouvelle liseuse

On en dit quoi ?



À 199,99 €, la Go 6 (Gen II) joue clairement la carte de la polyvalence plutôt que celle du prix plancher. Son ouverture sous Android et son Play Store, doublés du support du stylet, la rendent autrement plus souple qu'une liseuse fermée, et ça peut justifier l'écart de tarif avec une Kindle d'entrée de gamme. Restent quelques réserves, l'écran ne sort pas du monochrome, Android 11 commence à dater pour un appareil qui débarque en 2026, et la batterie de 1 500 mAh paraît un peu juste sur le papier, même si l'encre électronique consomme peu. Pour le reste, difficile de bouder une liseuse de 160 grammes qui tient dans la poche et fait aussi office de carnet. La vraie question, c'est plutôt combien de temps on tiendra avant d'installer dessus tout sauf une application de lecture.