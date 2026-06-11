L'IA va enfin servir à quelque chose dans votre Kindle

On en dit quoi ?



Sur le papier, c'est une vraie bonne idée. Tous ceux qui ont repris le tome 4 d'une saga après six mois de pause savent ce que c'est de croiser un personnage secondaire présenté comme une vieille connaissance. Reste la question de la confiance : un résumé généré par IA qui se trompe sur un point d'intrigue, c'est un lecteur perdu pour de bon. À quand la même chose pour les conversations WhatsApp qu'on ouvre avec 300 messages de retard ?