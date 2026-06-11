L'IA va enfin servir à quelque chose dans votre Kindle
Par Vincent Lautier - Publié le
Neuf mois après son annonce, Amazon déploie Story So Far sur ses liseuses Kindle et sur l'application iOS. La fonction s'appuie sur l'IA pour résumer les personnages et les événements du roman en cours, en s'arrêtant pile à la page où vous en êtes. Pratique pour reprendre une saga abandonnée depuis des mois. Sauf que ça n'est pas tout de suite pour nous en France.
Amazon avait présenté Story So Far en septembre 2025, en même temps que les Kindle Scribe et Scribe Colorsoft. Il aura donc fallu neuf mois pour voir la fonction arriver vraiment sur les liseuses, avec un déploiement entamé cette semaine. Le principe est celui du "précédemment dans..." qui ouvre les épisodes de séries : un résumé généré par IA des personnages importants et des grands moments de l'intrigue, qui couvre uniquement les pages déjà lues. Vous avez lâché votre pavé de fantasy en janvier ? La liseuse vous remet dans le bain en quelques lignes, sans rien dévoiler de la suite. Amazon prévient quand même que certains résumés peuvent contenir des spoilers, un avertissement s'affiche alors avant l'ouverture.
Story So Far prolonge la fonction Recaps lancée au printemps 2025, qui résumait les tomes précédents d'une série complète. Cette fois, le résumé se cale sur votre progression, ce qui change pas mal de choses à l'usage. Côté compatibilité, il faudra une liseuse de 11e ou 12e génération avec le logiciel 5.19.4.0.1 au minimum, et les vieilles Kindle restent donc sur le carreau. L'application iOS est servie aussi, mais pas la version Android pour le moment. Dommage ! Amazon parle de milliers de titres en anglais, achetés ou empruntés, Kindle Unlimited compris. Et tous les livres compatibles Recaps ne le sont pas forcément avec Story So Far.
Pour l'instant, rien. Le déploiement concerne les clients américains et les livres en anglais, et Amazon n'a donné aucune date pour les autres marchés ni pour d'autres langues. Les lecteurs français devront patienter, comme souvent avec les fonctions IA de la marque, qui arrivent chez nous avec des mois de décalage quand elles arrivent. Si vous lisez en anglais avec un compte américain, vous faites partie des chanceux. Les autres continueront de feuilleter en arrière pour retrouver qui est qui.
Sur le papier, c'est une vraie bonne idée. Tous ceux qui ont repris le tome 4 d'une saga après six mois de pause savent ce que c'est de croiser un personnage secondaire présenté comme une vieille connaissance. Reste la question de la confiance : un résumé généré par IA qui se trompe sur un point d'intrigue, c'est un lecteur perdu pour de bon. À quand la même chose pour les conversations WhatsApp qu'on ouvre avec 300 messages de retard ?
Un résumé qui s'arrête pile où vous en êtes
Amazon avait présenté Story So Far en septembre 2025, en même temps que les Kindle Scribe et Scribe Colorsoft. Il aura donc fallu neuf mois pour voir la fonction arriver vraiment sur les liseuses, avec un déploiement entamé cette semaine. Le principe est celui du "précédemment dans..." qui ouvre les épisodes de séries : un résumé généré par IA des personnages importants et des grands moments de l'intrigue, qui couvre uniquement les pages déjà lues. Vous avez lâché votre pavé de fantasy en janvier ? La liseuse vous remet dans le bain en quelques lignes, sans rien dévoiler de la suite. Amazon prévient quand même que certains résumés peuvent contenir des spoilers, un avertissement s'affiche alors avant l'ouverture.
Pas pour toutes les Kindle
Story So Far prolonge la fonction Recaps lancée au printemps 2025, qui résumait les tomes précédents d'une série complète. Cette fois, le résumé se cale sur votre progression, ce qui change pas mal de choses à l'usage. Côté compatibilité, il faudra une liseuse de 11e ou 12e génération avec le logiciel 5.19.4.0.1 au minimum, et les vieilles Kindle restent donc sur le carreau. L'application iOS est servie aussi, mais pas la version Android pour le moment. Dommage ! Amazon parle de milliers de titres en anglais, achetés ou empruntés, Kindle Unlimited compris. Et tous les livres compatibles Recaps ne le sont pas forcément avec Story So Far.
Et la France dans tout ça ?
Pour l'instant, rien. Le déploiement concerne les clients américains et les livres en anglais, et Amazon n'a donné aucune date pour les autres marchés ni pour d'autres langues. Les lecteurs français devront patienter, comme souvent avec les fonctions IA de la marque, qui arrivent chez nous avec des mois de décalage quand elles arrivent. Si vous lisez en anglais avec un compte américain, vous faites partie des chanceux. Les autres continueront de feuilleter en arrière pour retrouver qui est qui.
On en dit quoi ?
Sur le papier, c'est une vraie bonne idée. Tous ceux qui ont repris le tome 4 d'une saga après six mois de pause savent ce que c'est de croiser un personnage secondaire présenté comme une vieille connaissance. Reste la question de la confiance : un résumé généré par IA qui se trompe sur un point d'intrigue, c'est un lecteur perdu pour de bon. À quand la même chose pour les conversations WhatsApp qu'on ouvre avec 300 messages de retard ?