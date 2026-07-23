Le dernier iPad Air M4 en promo : 669€ au lieu de 819€ sur l'Apple Store !

iPad Air M4

Wi-Fi 7, nouveau modem et iPadOS 26

L'iPad Air passe donc à la puce M4, celle-là même qui équipe l'iPad Pro depuis l'an dernier. On retrouve un CPU 8 cœurs et un GPU 9 cœurs, ce qui donne 30 % de gains par rapport à l'iPad Air M3 et jusqu'à 2,3 fois les performances du M1., d'autant que la mémoire unifiée passe à 12 Go (contre 8 Go sur la génération précédente), avec une bande passante de 120 Go/s.Le Neural Engine à 16 cœurs est donné comme trois fois plus rapide que celui du M1, et c'est lui qui fait tourner les fonctions d'intelligence artificielle embarquées, comme la recherche de sujets dans les photos ou les outils IA dans des apps comme Goodnotes. Apple met aussi en avant le ray tracing matériel de seconde génération, avec des performances de rendu 3D quatre fois supérieures à celles du M1.L'autre grosse nouveauté, c'est la connectivité. L'iPad Air embarque pour la première fois la puce N1, conçue par Apple, qui apporte le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread.. Les modèles cellulaires reçoivent le modem C1X, lui aussi conçu par Apple, qui promet des débits jusqu'à 50 % plus rapides et une consommation d'énergie réduite de 30 %. Le GPS, le support 5G et l'eSIM sont aussi de la partie. Bref, c'est un vrai bond en connectivité pour un iPad Air.Côté logiciel, l'iPad Air arrive bien sûr avec iPadOS 26 (et sera compatible avec iPadOS 27 qui vient d'être présenté), qui apporte de vrais changements. Le design passe au Liquid Glass, ce matériau translucide qu'Apple utilise désormais sur tous ses systèmes.. L'app Fichiers gagne une nouvelle vue liste et la possibilité de placer des dossiers dans le Dock. L'app Aperçu fait son apparition sur iPad pour annoter des PDF et des images. Et les Background Tasks permettent enfin de lancer des traitements en tâche de fond.