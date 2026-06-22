Le premier Mac M6 en approche… avec une surprise signée Apple
Par Laurence - Publié le
Apple préparerait déjà activement sa prochaine génération de puce. Selon plusieurs sources concordantes, les premiers puces M6 pourraient faire leurs débuts dès cet automne, mais pas forcément avec un MacBook Pro. De nouvelles rumeurs évoquent en effet l’arrivée d’un mystérieux MacBook Ultra, qui pourrait devenir la première machine à inaugurer cette nouvelle génération.
Beaucoup s’attendent à voir la puce M6 apparaître avec les prochains MacBook Pro ,qui devraient sortir vers la fin de l'année. Mais Apple aurait fait fi de ses habitudes. En effet, plusieurs leakers dessinent un scénario différent : elle préparerait un mystérieux MacBook Ultra, qui pourrait être le premier a étrenner la nouvelle puce, en plus d’un tout nouvel écran OLED.
Les détails restent encore limités, mais cette machine viendrait se positionner au-dessus des MacBook Pro actuels, avec un accent particulier sur les performances et les usages professionnels les plus exigeants (et forcément un prix beaucoup plus important). Si cette rumeur se confirmait, le MacBook Ultra pourrait être proposé directement avec des déclinaisons M6 Pro et M6 Max, voire inaugurer une nouvelle hiérarchie dans la gamme Apple Silicon.
Jusqu'à présent, la plupart des observateurs tablaient sur une présentation en octobre ou en novembre 2026, voire au début de l'année 2027. Mais d'après Omdia, Samsung commencerait à livrer les écrans OLED destinés à cette future machine dès le mois de juillet. Le cabinet estime que les machines pourraient être commercialisées dès le troisième trimestre 2026.
Pour rappel, Apple utilise déjà l'OLED tandem sur l'iPad Pro afin d'améliorer la luminosité tout en réduisant la consommation énergétique. Cela permet de conserver une excellente autonomie malgré les avantages de l'OLED : noirs parfaits, contraste quasi infini et meilleure qualité d'image.
L’apparition d’un MacBook Ultra ne signifierait pas pour autant la fin des MacBook Pro. Apple pourrait parfaitement conserver les deux familles de produits (qui répondent à deux grammes et deux usages différents) et profiter de la fin d’année pour mettre à jour simultanément l’ensemble de sa gamme professionnelle.
Dans ce scénario, les MacBook Pro recevraient eux aussi les nouvelles puces M6, M6 Pro et M6 Max, tandis que le MacBook Ultra viendrait coiffer l’offre avec un positionnement encore plus haut de gamme. Cette stratégie n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle déjà utilisée sur les Mac de bureau avec les gammes Studio et Pro.
Un peu plus tôt cette année, Mark Gurman, souvent très bien informé sur les projets d’Apple, a laissé aussi entendre que la puce M6 pourrait arriver
Quels seraient alors les candidats potentiels ? L’iPad Pro paraît peu probable puisqu’aucune mise à jour majeure n’est attendue cette année, même la tablette a déjà été le premier produit à bénéficier d'une nouvelle génération de puce par le passé. En outre, plusieurs Mac n’ont toujours pas bénéficié de la puce M5, comme l’iMac, le Mac mini ou le Mac Studio. Cupertino pourrait tout à fait choisir de sauter une génération. Ce ne serait pas la première fois.
L’un de ces produits pourrait donc devenir le premier appareil à inaugurer la nouvelle génération de processeurs Apple Silicon. Le Mac mini apparaît notamment comme un candidat intéressant, Apple ayant déjà utilisé ce produit pour introduire certaines évolutions importantes de sa plateforme.
Même si les caractéristiques techniques de la M6 restent encore inconnues, cette génération pourrait marquer une nouvelle étape dans la stratégie d’Apple. Entre l’arrivée progressive des procédés de gravure de nouvelle génération, les besoins croissants liés à l’intelligence artificielle et la concurrence accrue des puces Qualcomm, AMD ou Intel, Cupertino a tout intérêt à continuer d’accélérer le rythme de ses innovations.
À ce stade, beaucoup d’interrogations subsistent autour de la M6 et de ce mystérieux MacBook Ultra. Mais une chose semble se confirmer : Apple prépare une fin d’année particulièrement chargée pour sa gamme Mac. La puce M6 pourrait ainsi devenir l’une des premières puces Apple Silicon conçues avec l’IA comme priorité dès son architecture.
L’idée d’un MacBook Ultra capable de dépasser les MacBook Pro actuels est séduisante, même si elle risque de complexifier encore davantage une gamme déjà très étoffée. Quant à la M6, son arrivée plus rapide que prévu pourrait témoigner de la volonté d’Apple de conserver son avance dans la course aux processeurs, alors que l’intelligence artificielle devient un enjeu central pour l’ensemble de l’industrie.
Un nouveau Mac pour étrenner la puce M6
Beaucoup s’attendent à voir la puce M6 apparaître avec les prochains MacBook Pro ,qui devraient sortir vers la fin de l'année. Mais Apple aurait fait fi de ses habitudes. En effet, plusieurs leakers dessinent un scénario différent : elle préparerait un mystérieux MacBook Ultra, qui pourrait être le premier a étrenner la nouvelle puce, en plus d’un tout nouvel écran OLED.
Les détails restent encore limités, mais cette machine viendrait se positionner au-dessus des MacBook Pro actuels, avec un accent particulier sur les performances et les usages professionnels les plus exigeants (et forcément un prix beaucoup plus important). Si cette rumeur se confirmait, le MacBook Ultra pourrait être proposé directement avec des déclinaisons M6 Pro et M6 Max, voire inaugurer une nouvelle hiérarchie dans la gamme Apple Silicon.
Jusqu'à présent, la plupart des observateurs tablaient sur une présentation en octobre ou en novembre 2026, voire au début de l'année 2027. Mais d'après Omdia, Samsung commencerait à livrer les écrans OLED destinés à cette future machine dès le mois de juillet. Le cabinet estime que les machines pourraient être commercialisées dès le troisième trimestre 2026.
Pour rappel, Apple utilise déjà l'OLED tandem sur l'iPad Pro afin d'améliorer la luminosité tout en réduisant la consommation énergétique. Cela permet de conserver une excellente autonomie malgré les avantages de l'OLED : noirs parfaits, contraste quasi infini et meilleure qualité d'image.
Quid des MacBook Pro ?
L’apparition d’un MacBook Ultra ne signifierait pas pour autant la fin des MacBook Pro. Apple pourrait parfaitement conserver les deux familles de produits (qui répondent à deux grammes et deux usages différents) et profiter de la fin d’année pour mettre à jour simultanément l’ensemble de sa gamme professionnelle.
Dans ce scénario, les MacBook Pro recevraient eux aussi les nouvelles puces M6, M6 Pro et M6 Max, tandis que le MacBook Ultra viendrait coiffer l’offre avec un positionnement encore plus haut de gamme. Cette stratégie n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle déjà utilisée sur les Mac de bureau avec les gammes Studio et Pro.
Un lancement avant la fin de l'année ?
Un peu plus tôt cette année, Mark Gurman, souvent très bien informé sur les projets d’Apple, a laissé aussi entendre que la puce M6 pourrait arriver
plus tôt que prévu. Une déclaration étonnante, d’autant qu’il expliquait dans le même temps que les futurs MacBook Pro ne seraient pas attendus avant la fin de l’année. Autrement dit, Apple pourrait lancer la M6 dans un autre produit.
Quels seraient alors les candidats potentiels ? L’iPad Pro paraît peu probable puisqu’aucune mise à jour majeure n’est attendue cette année, même la tablette a déjà été le premier produit à bénéficier d'une nouvelle génération de puce par le passé. En outre, plusieurs Mac n’ont toujours pas bénéficié de la puce M5, comme l’iMac, le Mac mini ou le Mac Studio. Cupertino pourrait tout à fait choisir de sauter une génération. Ce ne serait pas la première fois.
L’un de ces produits pourrait donc devenir le premier appareil à inaugurer la nouvelle génération de processeurs Apple Silicon. Le Mac mini apparaît notamment comme un candidat intéressant, Apple ayant déjà utilisé ce produit pour introduire certaines évolutions importantes de sa plateforme.
Même si les caractéristiques techniques de la M6 restent encore inconnues, cette génération pourrait marquer une nouvelle étape dans la stratégie d’Apple. Entre l’arrivée progressive des procédés de gravure de nouvelle génération, les besoins croissants liés à l’intelligence artificielle et la concurrence accrue des puces Qualcomm, AMD ou Intel, Cupertino a tout intérêt à continuer d’accélérer le rythme de ses innovations.
Qu'en penser ?
À ce stade, beaucoup d’interrogations subsistent autour de la M6 et de ce mystérieux MacBook Ultra. Mais une chose semble se confirmer : Apple prépare une fin d’année particulièrement chargée pour sa gamme Mac. La puce M6 pourrait ainsi devenir l’une des premières puces Apple Silicon conçues avec l’IA comme priorité dès son architecture.
L’idée d’un MacBook Ultra capable de dépasser les MacBook Pro actuels est séduisante, même si elle risque de complexifier encore davantage une gamme déjà très étoffée. Quant à la M6, son arrivée plus rapide que prévu pourrait témoigner de la volonté d’Apple de conserver son avance dans la course aux processeurs, alors que l’intelligence artificielle devient un enjeu central pour l’ensemble de l’industrie.