Le premier Mac M6 en approche… avec une surprise signée Apple

Qu'en penser ?



À ce stade, beaucoup d’interrogations subsistent autour de la M6 et de ce mystérieux MacBook Ultra. Mais une chose semble se confirmer : Apple prépare une fin d’année particulièrement chargée pour sa gamme Mac. La puce M6 pourrait ainsi devenir l’une des premières puces Apple Silicon conçues avec l’IA comme priorité dès son architecture.



L’idée d’un MacBook Ultra capable de dépasser les MacBook Pro actuels est séduisante, même si elle risque de complexifier encore davantage une gamme déjà très étoffée. Quant à la M6, son arrivée plus rapide que prévu pourrait témoigner de la volonté d’Apple de conserver son avance dans la course aux processeurs, alors que l’intelligence artificielle devient un enjeu central pour l’ensemble de l’industrie.