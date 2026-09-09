Le dernier iPad Pro M5 est en promo : profitez du meilleur prix, parfait pour la rentrée !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous souhaitez vous offrir ce que sait faire de mieux Apple niveau tablette, l'iPad Pro M5 devrait vous satisfaire, et la promotion actuelle permet de profiter d'un meilleur rapport qualité/prix.
Cet iPad Pro a inauguré la puce M5, cinquième génération d’Apple Silicon. Grâce à un GPU 10 cœurs intégrant un Neural Accelerator dans chaque cœur, Apple annonce jusqu’à 3,5x plus de performances IA que le M4, et jusqu’à 5,6x plus que le M1.
Le moteur neuronal à 16 cœurs assure une exécution ultra-efficace des modèles d’IA sur l’appareil, comme la génération d’images dans Draw Things, le masquage vidéo dans DaVinci Resolve ou les nouvelles fonctions d’Apple Intelligence dans iPadOS 26, comme Image Playground (mouais...). Côté CPU, la puce M5 embarque 10 cœurs (4 performance, 6 efficacité), présentés comme les plus rapides au monde.
Les professionnels de la création, du design ou de l’architecture profiteront ainsi d’un rendu temps réel plus fluide, même sur des projets complexes.
Apple améliore aussi la réactivité générale de l’iPad Pro M5 avec 150 Go/s de bande passante mémoire (elle précise +30 % par rapport au M4), et 12 Go de RAM unifiée dès 256 Go de stockage (contre 8 Go auparavant). La tablette est compatible avec la charge rapide (50 % en 30 min) avec le nouveau chargeur 40 W Dynamic Power Adapter (60 W max).
Les modèles cellulaires accueillent pour la première fois le modem Apple C1X, jusqu’à 50 % plus rapide et 30 % plus économe que celui du M4. La puce N1 inaugure le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et la connectivité Thread, garantissant des débits plus élevés et une fiabilité renforcée pour AirDrop, Hotspot personnel ou les objets connectés.
Apple conserve son écran Ultra Retina XDR (bénéficiant de la technologie tandem OLED), qui combine deux couches OLED pour un rendu d’une précision inégalée : 1000 nits de luminosité plein écran (SDR/HDR), 1600 nits en pointe HDR et une option verre nano-texturé pour réduire les reflets sans altérer la colorimétrie. La tablette supporte désormais les écrans externes jusqu’à 120 Hz avec Adaptive Sync.
Une puce M5
Cet iPad Pro a inauguré la puce M5, cinquième génération d’Apple Silicon. Grâce à un GPU 10 cœurs intégrant un Neural Accelerator dans chaque cœur, Apple annonce jusqu’à 3,5x plus de performances IA que le M4, et jusqu’à 5,6x plus que le M1.
Le moteur neuronal à 16 cœurs assure une exécution ultra-efficace des modèles d’IA sur l’appareil, comme la génération d’images dans Draw Things, le masquage vidéo dans DaVinci Resolve ou les nouvelles fonctions d’Apple Intelligence dans iPadOS 26, comme Image Playground (mouais...). Côté CPU, la puce M5 embarque 10 cœurs (4 performance, 6 efficacité), présentés comme les plus rapides au monde.
Apple évoque des gains spectaculaires :
• Jusqu’à 6,7x plus rapide en rendu 3D avec ray tracing dans Octane X (vs M1)
• Jusqu’à 6x plus rapide pour le transcodage vidéo dans Final Cut Pro (vs M1)
• Jusqu’à 4x plus rapide pour la génération d’images IA dans Draw Things
• Jusqu’à 3,7x plus rapide pour la mise à l’échelle vidéo dans DaVinci Resolve
• Jusqu’à 6,7x plus rapide en rendu 3D avec ray tracing dans Octane X (vs M1)
• Jusqu’à 6x plus rapide pour le transcodage vidéo dans Final Cut Pro (vs M1)
• Jusqu’à 4x plus rapide pour la génération d’images IA dans Draw Things
• Jusqu’à 3,7x plus rapide pour la mise à l’échelle vidéo dans DaVinci Resolve
Les professionnels de la création, du design ou de l’architecture profiteront ainsi d’un rendu temps réel plus fluide, même sur des projets complexes.
Et le reste ?
Apple améliore aussi la réactivité générale de l’iPad Pro M5 avec 150 Go/s de bande passante mémoire (elle précise +30 % par rapport au M4), et 12 Go de RAM unifiée dès 256 Go de stockage (contre 8 Go auparavant). La tablette est compatible avec la charge rapide (50 % en 30 min) avec le nouveau chargeur 40 W Dynamic Power Adapter (60 W max).
Les modèles cellulaires accueillent pour la première fois le modem Apple C1X, jusqu’à 50 % plus rapide et 30 % plus économe que celui du M4. La puce N1 inaugure le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et la connectivité Thread, garantissant des débits plus élevés et une fiabilité renforcée pour AirDrop, Hotspot personnel ou les objets connectés.
Apple conserve son écran Ultra Retina XDR (bénéficiant de la technologie tandem OLED), qui combine deux couches OLED pour un rendu d’une précision inégalée : 1000 nits de luminosité plein écran (SDR/HDR), 1600 nits en pointe HDR et une option verre nano-texturé pour réduire les reflets sans altérer la colorimétrie. La tablette supporte désormais les écrans externes jusqu’à 120 Hz avec Adaptive Sync.