Le dernier iPad Pro M5 est en promo : profitez du meilleur prix, parfait pour la rentrée !

Une puce M5

Apple évoque des gains spectaculaires :

• Jusqu’à 6,7x plus rapide en rendu 3D avec ray tracing dans Octane X (vs M1)

• Jusqu’à 6x plus rapide pour le transcodage vidéo dans Final Cut Pro (vs M1)

• Jusqu’à 4x plus rapide pour la génération d’images IA dans Draw Things

• Jusqu’à 3,7x plus rapide pour la mise à l’échelle vidéo dans DaVinci Resolve

Et le reste ?

Cet iPad Pro a inauguré, cinquième génération d’Apple Silicon. Grâce à un GPU 10 cœurs intégrant un Neural Accelerator dans chaque cœur, Apple annonce jusqu’à 3,5x plus de performances IA que le M4, et jusqu’à 5,6x plus que le M1., comme la génération d’images dans Draw Things, le masquage vidéo dans DaVinci Resolve ou les nouvelles fonctions d’Apple Intelligence dans iPadOS 26, comme Image Playground (mouais...). Côté CPU, la puce M5 embarque 10 cœurs (4 performance, 6 efficacité), présentés comme les plus rapides au monde.Les professionnels de la création, du design ou de l’architecture profiteront ainsi d’un rendu temps réel plus fluide, même sur des projets complexes.avec 150 Go/s de bande passante mémoire (elle précise +30 % par rapport au M4), et 12 Go de RAM unifiée dès 256 Go de stockage (contre 8 Go auparavant). La tablette est compatible avec la(50 % en 30 min) avec le nouveau chargeur 40 W Dynamic Power Adapter (60 W max).Les modèles cellulaires accueillent pour la première fois, jusqu’à 50 % plus rapide et 30 % plus économe que celui du M4., garantissant des débits plus élevés et une fiabilité renforcée pour AirDrop, Hotspot personnel ou les objets connectés.(bénéficiant de la technologie tandem OLED), qui combine deux couches OLED pour un rendu d’une précision inégalée : 1000 nits de luminosité plein écran (SDR/HDR), 1600 nits en pointe HDR et une option verre nano-texturé pour réduire les reflets sans altérer la colorimétrie. La tablette supporte désormais les écrans externes jusqu’à 120 Hz avec Adaptive Sync.