Le nouveau chargeur compact UGREEN 45W double USB-C à 39€ (-15%)

Un chargeur Gan compact

45W, double USB-C

Petit test du chargeur UGreen 200W (6 ports)

Le constructeur met à profit le nitrure de gallium (GaN), offrant une solution alternative au silicium traditionnel utilisé dans les chargeurs, avec des transistors dégageant moins de chaleur, permettant de rapprocher les composants internes et de proposer. A l'usage, les modèles UGREEN ne chauffent pas plus que les chargeurs Apple, et permettront donc de gagner un peu de place en déplacement, ou de se procurer un second chargeur compact capable de charger l'ensemble des périphériques.Le chargeur Nexode 45W est doté de deux ports USB-C et permet ainsi de disposer d'une puissance de 45W sur un seul port, et de 20 et 25W lorsque les deux ports sont utilisés conjointement, permettant ainsi la charge rapide de deux iPhone, ou l'alimentation de deux HomePod mini simultanément. Cette version 45W sera également suffisante pour la charge rapide des MacBook Air M2 (le modèle d'entrée de gamme du MacBook Air M2 est livré avec un chargeur 30W ne permettant pas la charge rapide).(il faut cocher la case coupon), soit une intéressante remise de 15%.