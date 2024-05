Apple News a disparu de l'iPhone... Bug ou "bad news" ?

Apple News a disparu !

Pour rappel, le service Apple News + n'est pas disponible en Europe. Sur le Vieux Continent, Apple se contente du fameux widget, accessible lorsque vous glissez l'écran d'accueil de votre iPhone/iPad vers la droite. Apparaissent alors quatre news, généralement en lien avec l'actualité du moment grâce à un algorithme , aidé d'une petite sélection manuelle.L’application a également disparu des écrans d’accueil et des appareils. Cette dernière était pourtant installée d’office sur les iPhone et les iPad depuis 2018. Pire encore, on ne peut plus la télécharger sur l'App Store, on ne peut même pas la retrouver via l'onglet recherche.: des utilisateurs d'autres pays semblent également concernés. Du côté d'Apple, aucun commentaire ! Certains pourraient se poser des questions :