Des Pin's non-officiels (mais très jolis) pour la WWDC 2024

En m'inspirant de la riche histoire d'Apple et des récentes avancées de Swift, j'ai imaginé en 2021 une collection qui capturerait l'essence de la WWDC et de ses participants.Avec mon bon ami Thibaut, j. Chaque Pin's a été méticuleusement conçu pour commémorer des moments importants de l'histoire d'Apple et du développement du langage Swift, servant de rappel tangible des innovations dévoilées à la WWDC.Alors que nous nous préparons pour la prochaine campagne, je suis ravi de dévoiler notre collection d'épingles en émail méticuleusement conçues pour la WWDC24