Edison Mail propose de nouvelles informations sur les abonnements et un outil de résumé

un nouvel assistant d'abonnement

prendre de la place

Abonné

Désabonné

Résumé

un résumé pour se libérer du temps

Précédemment...

fournir des résultats de boîte de réception plus pertinents et sans stress lorsque vous effectuez une recherche

Email - Courrier rapide Edison Software Inc. Télécharger

La rédaction vous conseille : iCloud Mail bat de l'aile ce matin chez certains utilisateurs

Ainsi, l’éditeur annonce d’entrée de jeu que l. En effet, le but est de fournir dessur la valeur que chacun de ses abonnements offre réellement dans un tableau de bord facile à comprendre et ainsi de soulager l'utilisateur du problème de la surcharge de courrier électronique.Ainsi, le nouvel assistant d'abonnement propose. Cet outilles abonnements les plus et les moins ouverts, afin d'être mieux informé sur les e-mails qui apportent vraiment de la valeur à sa boîte de réception par rapport à ceux qui ne font que. Pour y accéder il faudra se rendre danspour trouver trois onglets -et. Tout a étéet amélioré pour offrir plus de confort d'utilisation et de rapidité de traitement.. Il offre ainsi un condensé d'abonnements par e-mail que l'on peut programmer pour arriver dans sa boîte de réception tous en une fois sur une base quotidienne ou hebdomadaire à l'heure de son choix.Dans une précédente mise à jour, Email - Courrier rapide proposait une nouvelle fonctionnalité iOS repensant l'algorithme de recherche lorsque l'on utilise plusieurs comptes et que l'on ne se souvient plus trop de l'origine d'un message. Après les fonctionnalités de blocage du spam, l'application promet de. D’après l’éditeur, c'est la-Gmail, Outlook et autres.Cette précédente mise à jour comprenait également deset des personnes peu importantes. On peut de plus. De nouvelles options de filtre de recherche permettent à présent d'ausculter sa boîte de réception par compte de messagerie spécifique, date, de/à, etc.Toujours du côté dela recherche, les plus récentes s'afficheront automatiquement.