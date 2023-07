Plans reprend du poil de la bête face à Google Maps ! Et vous, qu'utilisez-vous ? (sondage)

Apple Plans : un lancement catastrophique

Un regain d'intérêt pour Plans ?

Alors que la première itération de Plans s'appuyait sur Google Maps, Apple a présenté une nouvelle version de son programme lors de la WWDC 2012.. En effet, entre les données erronées, l'affichage parfois incongru et des pans entiers de cartes complètement déserts, on ne peut pas dire que le succès était au rendez-vous. A tel point que Tim Cook s'est fendu d'une lettre d'excuse adressée aux utilisateurs et que Scott Forstall, en charge du projet, s'est fait remercier Depuis cet aveu d'échec,comme les itinéraires en réalité augmenté, des données sur le trafic, une navigation simple et épurée, l'intégration des transports en commun, des trajets en vélo ou à pied, le mode Flyover, la possibilité de poursuivre la navigation sur un autre appareil, l'intégration à l'Apple Watch (avec de pratiques vibrations lorsque l'on utilise un deux-roues) et CarPlay, des guides, ou encore la recherche des points d'intérêt.Selon un article du Wall Street Journal , ces efforts ont été payants et. Au point, parfois de ravir quelques utilisateurs à Google Maps, estimant que l'App d'Apple offre une interface plus claire permettant de mieux lire le nom de rues, affiche moins d'informations inutiles et plus de suggestions qui font mouche, ou encore un mode nuit plus agréable.Le chemin est toutefois encore long pour Apple et l'ogre Google se taille toujours la part du lion,. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions sur Plans et de vos préférences quant à votre application de navigation de prédilection dans les commentaires ci-dessous.