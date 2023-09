Le fondateur de Foxconn (iPhone) plus que jamais déterminé à être Président de Taïwan

Terry Gou Président !

Le groupe est profondément reconnaissant envers son fondateur pour sa contribution de près d'un demi-siècle au groupe et à l'industrie électronique mondiale

La firme a indiqué par la suite qu'il n'avait pas l'intention de le remplacer au conseil.Du haut de ses 72 ans, Terry Gou n’a jamais caché ses ambitions politiques, et notamment sa volonté de briguer les plus hauts mandats. Depuis quelques temps on sait qu'il entend se porter candidat aux prochaines élections présidentielles de Taïwan.Cette dernière considère en effet Taïwan comme une de ses provinces qu’elle compte bien récupérer, si besoin en utilisant la force. Depuis 2016, avec l’arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen la situation est bien loin de s’arranger.Le pays abrite notamment les, dont ceux de TSCM, et certains craignent déjà des scénarios catastrophes en cas de main mise de la Chine sur le segment des microprocesseurs.Ces dernières années, soutenu par Apple, le Taïwanais poursuit la délocalisation de sa production en Inde et au Vietnam.