Mise à jour de sécurité pour macOS Ventura, iOS 16, iPadOS 16 et watchOS 9 !

On trouve peu d'indications dans les notes de développement, hormis qu'il s'agit d'une. Elle est donc fortement recommandée aux utilisateurs.Pour la télécharger sur son iPhone et son iPad, il suffit de se rendre danset de suivre le protocole habituel (n'oubliez pas de sauvegarder votre iPhone, comme d'habitude !). Sur son Apple Watch, il suffit de passer par l'application Watch sur son iPhone. Pour son Mac, même punition en passant par l'app Réglages Système.Les attaques malveillantes étant de plus en plus nombreuses sur Mac, n'hésitez pas à consulter notre dossier sur les antivirus pour Mac