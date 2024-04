L'alarme de votre iPhone n'a pas sonné ? Vous n'êtes pas seul !

Un bug avec l'alarme de l'iPhone

Plusieurs utilisateurs d'iPhone semblent avoir rencontré le même bug récemment. Il est pour le moins agaçant, bien qu'il puisse également servir d'excuse, puisque. Il ne s'agit pas que de témoignages de personnes pensant avoir trouvé l'excuse ultime puisqueet planche actuellement sur une solution.Selon plusieurs témoignages,. Vous trouverez cette option dans lesd'iOS, puis danset à la section. En effet, cette fonction permet de réduire le volume de certaines alertes selon Apple, et peut-être même de la réduire au silence via ce bug et une détection erronée du visage de l'utilisateur.Il faudra donc. Attention toutefois, de nombreuse personnes se servent de leur iPhone quotidiennement pour mettre en place des alarmes et un réveil, dont votre serviteur, et ce sans jamais avoir rencontré ce bug. Il suffirait toutefois d'une fois à un moment particulièrement critique pour que la confiance en mon iPhone en prenne un sacré coup., et qu'ils nous feront oublier ceux d'iOS 17 et de macOS Sonoma.