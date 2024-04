Un nouveau chargeur 3-en-1 Qi2 chez Belkin ! Charge rapide sans fil à 15W !

Un nouveau chargeur 3-en-1 Qi2 signé Belkin

Les autres modèles Qi2 de Belkin

Quels sont les iPhone compatibles Qi2 ?

Parmi les nouveautés, on trouve, avec un pied en métal accueillant une zone de recharge magnétique Qi2 à inclinaison réglable pour charger un iPhone compatible (à partir de l'iPhone 12 et à l'exception des SE) acec(à partir de la Series 7). Le tout est accompagné d'un emplacement de recharge sans fil à 5W sur le socle afin de placer des AirPods, ou tout autre périphériques compatibles Ave cla charge sans fil et assez compact.Autre nouveauté, mais qui n'est pas encore disponible sur notre territoire,Pour rappel, deux autres modèles Qi2 signés Belkin sont disponibles depuis quelques semaines.(soit la charge rapide sans fil des iPhone, équivalent au MagSafe) et un format compact une fois replié, pratique pour ne pas trop encombrer vos sacs.Le second modèle est, parfait pour des AirPods (ou tout appareil comaptible avec la charge sans fil et assez compact). Le chargeur disponible en noir ou en banc propose également(comme une Apple Watch) et est égalementPour rappel, les iPhone 12 (la comptabilité a été ajoutée récemment et discrètement avec iOS 17.4 ), iPhone 13, iPhone 14 et iPhone 15 sont compatibles avec la norme de charge sans fil Qi2 (et MagSafe). Les iPhone prenant en charge la charge sans fil et qui ne sont pas compatibles Qi2 chargeront tout de même, mais à 7,5W. Retrouvez ci-dessous