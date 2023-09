Il sera compliqué de trouver un iPhone 15 en Chine

Des difficultés pour trouver l’iPhone 15 en CHine ?

Un contexte plus que compliqué

Selon la boule de cristal de (toujours et encore lui) Mark Gurman,Mais le journaliste relativise quelque peu une telle menace, les différends entre les deux pays n’indiquent pas une interdiction de l'iPhone.En effet, Apple est porteuse de millions d'emplois directs et indirects, sans parler des subventions, et une telle mesure pourrait avoir des répercussions sur l'économie locale. De son côté,Cette nouvelle rumeur s’inscrit dans, où de nombreux pays ont interdit des produits ou service chinois par crainte pour la sécurité des données. Dans la foulée,De même, le dirigeant chinois Xi Jinping exhorte de plus en plus ses responsables et les entreprises publiques à remplacer la technologie étrangère par des produits qu'il considère comme plus “sûrs” -d'origine chinoise. Même si très ironiquement, la grande majorité des iPhone est assemblée en Chine, au sein de la méga usine de Foxconn.En outre,Rappelons que lors des derniers résultats financiers, le Chine représentait pourtant 19,26% du Chiffre d’Affaires global d’Apple, avec un CA de 15,758 milliards de dollars, en hausse de 7,90% en une année. Si les menaces chinoises étaient réellement mises en œuvre, le manque à gagner serait faramineux pour Cupertino.