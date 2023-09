Voici les iPhone 15 ! Dynamic Island, A16, 48 MP et USB-C

Voici les iPhone 15 et iPhone 15 plus

Améliorations en photo et vidéo

une journée d'autonomie

Premiers iPhone USB-C

Apple reconduit cette année les deux tailles de 6,1 pouces pour l'iPhone 15 et 6,7 pouces pour l'iPhone 15 Plus (la même taille que le Pro Max), etréservée l'année dernière aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max Les iPhone 15 hérite de la puce A16 Bionic des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max et disposent d''une face avant réalisée dans un moule unique, facilitant certainement les réparations. Les nouveaux smartphones disposent également de la puce U2 Ultra-wideband capable de localiser un appareil compatible 3 fois plus loin qu'auparavant.(et un zoom 2x en utlisant seulement 12 des 48 mégapixels du capteur principal) équivalent 26mm ouvrant à ƒ1.6 qui a l'air identique à celui de l'iPhone 14 Pro... ce qui permet de zoomer dans les vidéos 4K notamment. Il sera possible d'opter pour le mode portrait a posteriori, et de changer la mise au point après coup.Selon Apple, le Mode Nuit et le SmartHDR sont beaucoup plus efficaces., permettant un vrai bond en avant pour ce modèle, et le mode Cinématique est disponible en 4K.La batterie semble un peu plus grosse mais Apple indique toujours. Pour les appels (intéressant sur un smarpthone),(à activer manuellement). Les appels d'urgence par satellite, très rassurants, seront également proposés dans 14 nouveaux pays, dont la Suisse et l'Espagne dès ce mois-ci.On ne va pas crier au génie, mais. Il semble toutefois que les débits seront limités, la puce n’ayant pas de contrôleur rapide (10 Gb/s) contrairement à l’A17 Pro des iPhone 15 Pro et Pro Max.D'ailleurs, les EarPods et les AirPods Pro 2 seront également disponibles avec ce port etL’iPhone sera également compatible avec la nouvelle norme de charge sans fil Qi2, en sus du MagSafe (les deux normes étant très proches, avec une charge sans fil à 15W et une fixation magnétique)., avec toujours 128 Go de stockage de base.