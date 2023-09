iPhone 15 Pro : A17 Pro, USB-C 10 Gb/s, Spatial Video, zoom optique 5x (Pro Max)

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max

les iPhone Pro les plus légers jamais conçus.

Bouton Action

Puce A17 Pro en 3nm

l'iPhone est la meilleure plateforme de jeu dans le monde

Zoom optique 5x pour le Pro Max

Des progrès en vidéo

Spatial video

Disponible le 22 septembre

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max conservent les dalles OLED 6,1 pouces et 6,7 pouces dotées de la Dynamic Island, mais, et non plus en acier inoxydable, gagnant ainsi en légèreté afin de devenirLa dissipation thermique est également plus performante, ce qui pourrait améliorer l'endurance du smartphone par temps chaud.à la place du bouton activant la sourdine, qui pourra déclencher 9 actions prédéfinies , ce qui pourra s'avérer fort pratique. Il sera également envisageable de créer vos propres raccourcis.Le cœur des iPhone 15 Pro et Pro Max estce nouveau SoC embarque 19 milliards de transistors (également une première), avec 6 cœurs CPU (2 haute performance 10% plus rapides et 4 plus économiques en énergie), un Neural Engine 2 fois plus rapide disposant de 16 cœurs ainsi qu'un décodeur AV1 et ProRes pour la vidéo.La partie GPU dont Apple vante les mérites est. C'est une bonne nouvelle pour les joueurs sur iPhone mais également pour les applications graphiques et annonce l'arrivée de cette technologie sur nos Mac avec la puce M3. L'A17 Pro est ainsi 4 fois plus performante que l'A16 pour le rendu en Ray Tracing (une technique permettant d'obtenir un rendu de la lumière plus réaliste et nécessitant de la puissance pour un calcul en temps réel dans les jeux).Apple en a profité pour annoncer, tout en clamant que(hum, on se calme).L'A17 Pro est également dotée d'un contrôleur USB permettant de disposer de débits via le nouveau port USB-C à 10 Gb/s, offrant ainsi des débits 20 fois plus rapides que le Lightning. Cet ajout implique certainement des débits inférieurs en USB 2 sur l'iPhone 15 de base (dommage).Apple conserve un capteur principal 48 mégapixels équivalent 24mm et ouvrant à ƒ1,8 mais(cela devrait en ravir plus d'un), etpermettant d profiter pleinement du capteur sans bidouille et sans passer en RAW.L'interface pour passer d'un capteur à l'autre a été revue,L'iPhone 15 Pro Max se distingue cette année du 15 Pro en embarquant. Il s'agit d'un tétra-prisme et non pas d'un objectif périscope comme évoqué par les rumeurs. Les deux versions Pro disposent d'un ultra grand angle 12 mégapixels équivalent 13mm ouvrant à ƒ2.2 et permettant de passer en mode macro. L'iPhone 15 Pro Max disposera donc avec ses trois optiques d'une plage focale allant de 13 à 120mm.Apple n'oublie pas la vidéo et propose sur ces modèles Pro des enregistrements en. Le format LOG est également de la partie et permettra d'améliorer les couleurs en post-production sans perte de qualité. Les amateurs éclairés et professionnels qui filment leurs contenus à l'iPhone devrait être ravis de ces évolutions.Ces nouveaux iPhone permettront de mettre à profit l'ultra grand angle et le grand angle simultanément afin de créer(de la vidéo en 3D)(si vous avez le budget...). Cette fonctionnalité ne sera toutefois pas disponible au lancement.(les précommandes ouvriront le 15)(Titane naturel, Titane bleu, Titane blanc et Titane Noir). Notons que l'iPhone 15 Pro Max de base embarque désormais 256 Go de stockage de base (mais toujours 128 pour l'iPhone 15 Pro).